La 7ª del Anual se jugará el domingo

04/05/2018 - El próximo domingo se disputará la séptima fecha de la primera rueda del Torneo Anual 2018, que organiza la Nueva Liga de Veteranos C55. Los cotejos se disputarán a partir de las 9, con 30 minutos de tolerancia, y según la siguiente programación: En Campeones del 28: Carrizo B. de Agua vs. Central Córdoba. En EL LIBERAL: Veteranos de Estudiantes vs. Taller Locura. En Calle 14: Panificadora Lola vs. O. B. V. Sialle. En Santa Lucía: Trigoria vs. Estrella del Norte. En Asociación: Gus- Mar vs. A. San Roque. En El Triángulo: El Triángulo vs. Simusa. En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. Molinari 55. Deserción El cotejo entre Ima Construcciones y Luz y Fuerza no fue programado debido a la deserción de este último. Por lo tanto, Ima Construcciones suma los tres puntos.l