Las canchas del predio de Tabla Redonda serán otra vez sedes

04/05/2018 - Este domingo se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Comercial que organiza el SEC Banda. Se jugará en las dos canchas con las que cuenta el Predio de Tabla Redonda y habrá una tolerancia de 30 minutos solo para el primer encuentro. Esta cuarta fecha es importante ya que se irán perfilando los equipos que clasificarán para la Ronda siguiente. Cabe recordar que se clasificarán los dos primeros de cada zona. El programa completo de partidos es el siguiente: En Cancha Nº 1: 11.30, JM Deportes vs. Mi.Al.Ma; 13, PLB vs. Servicred; 14, Roberto Chelala vs. Ferretería Ovejero; 15, Distribuidora Miliy vs. Óptica Ver Más; 16, O’Globo vs. Autoservicio Zahuy; 17, Electronorte vs. Lealcito’s y 18, Pollería Sur vs. Herfa Lubricantes. En Cancha Nº 2: 11.30, Produnoa SA vs. Router SA; 13, La Sin Rival vs. Romero Distribuciones; 14, Innovar Cel. vs. Polisan; 15, Súper Eli vs. Miliy B; 16, Las Malvinas vs. La Ferretería y 17, Híper Libertad vs. Milos Bar FC.