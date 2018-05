Compromisos de riesgo para el puntero y el escolta del Apertura en Valencia Fútbol 5

04/05/2018 - Amstel FC, puntero del Apertura, y Luz y Fuerza A, escolta, afrontarán mañana compromisos de riesgo, al disputarse partidos postergados de la Liga Femenina, que se juega en Valencia Fútbol 5. El líder enfrentará a Revancha Fem, en la cancha Nº 1 desde las 18.30, en tanto que su escolta jugará con Quilmes Fem, en la cancha Nº 2 a partir de las 16.30. La programación completa para mañana es la siguiente: cancha Nº 1: 15.15, Miller’s vs. Amazonas; 16.30, Leonas FC vs. Amazonas; 17.30, Quilmes Fem vs. Manchester United; 18.30, Amstel FC vs. Revancha Fem; cancha Nº 2, 16.30, Quilmes Fem vs. Luz y Fuerza A; 17.30, Incorrectas vs. Revancha Fem; 18.30, Incorrectas vs. Manchester United. Los partidos Manchester United vs. Revancha Fem y Luz y Fuerza vs. Amazonas serán programados el sábado 12 conjuntamente con la undécima fecha.