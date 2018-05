Se inicia la segunda fase del certamen Omar Díaz

04/05/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana la primera fecha de la segunda fase de su torneo Apertura 2018, que lleva la denominación de Omar Díaz, en homenaje al periodista deportivo fallecido el año pasado. Cabe recordar que este certamen está reservado para equipos de las categorías C50 y C55. En la tarde sabatina regirá el nuevo horario de las 15 y 16.30, con una tolerancia de 30 minutos únicamente para el primer partido. La programación completa es la que se detalla a continuación: En Asociación Nº 1: Zanjón vs. Sitravise-Ipvu (C50) y Puente Alsina vs. Gimnasio Córdoba (C50). En Asociación Nº 2: Campeones del 28 vs. Almirante Brown (C50) y Técnicos vs. Lubricentro (C55). En Club Banco Provincia: Banco Provincia B vs. San Roque (C55) y Súper Colón vs. Playa 38 (C50). En EL LIBERAL: Mis Nietitos vs. Lagartos Malvinas (C50) y Hotel Savoy vs. Amigos Cacho Luna (C50). En San Lorenzo (Nueva Francia): 16.30, Loreto Unidos vs. San Carlos (C50). En Gremio Municipal: Expreso San Nicolás vs. Rabenar (C50) y Maestros vs. Unse (C55). En San Isidro (Santa María): 16.30, Villa Hortencia vs. Saravah (C50).