La novena fecha tendrá muchos encuentros para no perderse

04/05/2018 - La dirigencia de la Liga de Profesionales Amateur Cyac 2018, dispuso que este fin de semana se juegue la novena fecha del Torneo Apertura de Verano 20 Años Árbitros Uafase en diferentes escenarios de la capital y La Banda. La cita concitará una vez más la atención de destacados equipos, que irán en busca de una alegría en el rectángulo de juego. Los encuentros arrancarán a partir de las 14 en donde haya tres juegos, en tanto que en donde se desarrollen sólo dos partidos, la acción se iniciará a partir de las 15. A continuación les ofrecemos toda la programación de los partidos que se desarrollarán este fin de semana. En Súper Liga: La Loma vs. La Posadas (Jrs.), Industria vs. Studgard (Jrs.) y Necochea vs. Sarmiento (Jrs.). En Súper Liga 2: Los Sosa vs. Bº Sarmiento (Jrs); La Eskina vs. La Marco Sastre (Jrs); Las Heras vs. Siglo XX. En Súper Liga 3: San José vs. Sutiaga (L); Hormiga Paz vs. Bioquímicos (C 40). En Súper 5: Apunse vs. Alte. Brown (L); Dr. Obrero vs. La Bomba (C 50). En Súper Liga 6: La Congreso vs. Industria (L); Caja Unse vs. Yanda (C 45). En Pichones 3: Alvi vs. Galácticos (C 40); Cyac Sgo vs. Chacarita (C 50). En Pichones 4: Galácticos vs. Sport. Garupa (L); Estrella Roja vs. Sanatorio Norte (C 40). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Sivipse (C 45); Bioquímicos vs. La Bomba (C 50). En Atsa: Adi Salud vs. Rejunte (L); Yanda vs. Maestro de Termas (C 40). En Alumni: Quilmes vs. Autonomía (L); Anestesia vs. Médicos Rebeldes (C 45). En Sivipse: Abogados vs. FM Láser (C 50); Sivipse vs. Mago (C 50).En Palermo: Milán vs. Pje. Oeste (L); Echeverría vs. Güemes Sport. En Rubia Moreno: Copse vs. Bioquímicos (L); Potencia Diésel vs. Reg. Valentina (C 45). En Ingenieros: Ingenieros vs. Quirófano (C 50); Ingenieros AFC vs. Dist. Lealcito. En Los Pereyra: Villa Robles vs. Marmolería V. Valle (C 45); Amigos de Beltrán vs. Arquitectos (C 50). En Los Molinas: Met. Dorrego vs. Pilch. Max Mar (C 40); 100% Bandeño vs. Choya (C 40). En Obras Sanitarias: Red Star Abog. vs. Los Amigos (C 45); Obras Sanit. vs. Amigos de Termas (C 50). En Abogados 1: Abogados FC vs. Gremio Jud. (L); Cuervo Max vs. Jorge Newbery (C 45). En Abogados 2: Abog. Topos vs. El Porvenir (C 40); Abogados 45 vs. El Clásico (C 45). En Médicos: Médicos vs. Puerto Nuevos (C 40): Médicos vs. Telefónicos (C 50). En Copse: El Fortín vs. San Esteban (C 45); Copse vs. PVC Banda (C 50). En Gremio Judicial: Gremio Jud. vs. Los Amigos (C 40); Gremio Jud. vs. Unse Exacta (C 45). En UTA: UTA FC. vs. Amigos del Fútbol (C 40); UTA Fc vs. Banfield (C 40). En Menéndez: Cs. Económicas vs. Csd Menéndez (C 45); Contadores vs. Ingenieros (C 45); Contadores vs. Mago Repuesto (C 50). En UPCN 2: Radio T. Rojo vs. Imer Cuervos (L). En Upcn 2: Huaico Hondo vs. Mijovi (C 40); La 40 vs. Sp. Servicios (C 40).