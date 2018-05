Gran convocatoria en la disputa del sexto acto en Los Telares

04/05/2018 - Cada fin de semana se juega en las instalaciones del club Defensores de Los Telares el evento que organiza la Súper Liga, y que convoca a los mejores equipos de la ciudad que compiten para lograr el campeonato, que cada fecha se pone más interesante. En la disputa de ese sexto acto, Barrio 13 goleó a Santa Rita Centro por 4 a 0, en un partido que lo dominó de punta a punta. Los resultados de la fecha fueron los siguientes. Canteras Ruiz 1, San Cayetano 1; Santa Teresa 1, San Francisco 0; Millonarios 1, Juveniles de San Cayetano 0; Barrio Trece 4, Santa Rita Centro 0, El Rejunte 0, Santa Elena 0. Próxima fecha La séptima fecha se jugará el domingo con los siguientes encuentros: Santa Teresa vs. Millonarios; Barrio 13 vs. San Francisco; Santa Rita Centro vs. Canteras Ruiz; San Cayetano vs. El Rejunte; Santa Elena vs. Juveniles San Cayetano. l