Vélez y el Taladro dan el puntapié inicial

Fotos INICIO Vélez de San Ramón intentará arrancar la Copa Santiago con el pie derecho. Banfield, exponiendo mucha juventud, buscará ser la sorpresa

04/05/2018 -

Esta tarde se pondrá en marcha el primer torneo del calendario oficial que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol. En ese sentido, en el marco de la Copa Santiago que lleva el nombre "Antonio Villalba" , en la localidad bandeña de San Ramón, Vélez oficiará como local de Banfield.

Este primer cotejo comenzará a disputarse desde las 16.30 para la primera división, mientras que el Sub 19 jugará dos horas antes.

La mayoría de los restantes juegos, con la salvedad del duelo entre Independiente vs. Sportivo, se desarrollará el domingo. El clásico de la ciudad de Fernández fue postergado teniendo en cuenta que el "Aurinegro" se encuentra jugando la etapa final del Torneo Federal "C" 2018, organizado por el Consejo Federal de AFA.

En la reunión del Consejo Directivo de la LSF, los dirigentes aprobaron el reglamento y el fixture de la actual temporada. Cabe destacar que se jugará la Copa Santiago y el Torneo Anual de manera simultánea. La Recopa "René Ramón Santillán" será el último torneo del año.

El programa para el domingo es el siguiente: 16, Estudiantes vs. Comercio (solo público local); Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán; 16, Mitre vs. Central Córdoba (solo público local); 16, Unión Santiago vs. Güemes; 16.30, Central Argentino vs. Sarmiento; 16.30, Agua y Energía LB vs. Villa Unión (solo público local); 16.30, Instituto Deportivo Santiago vs. Defensores de Forres.

En esta ocasión, la Gloria oficiará como local en el propio estadio del Club Defensores.