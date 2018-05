"Si no toman medidas ya, esto explota"

04/05/2018 -

El economista y ex director de la Universidad del Cema, Carlos Rodríguez, señaló que "es el peor día de la economía de Cambiemos. El dólar subió en un sólo día el 9%. La famosa definición de híper es de 1% por día, y acá el dólar subió 9%. No es una fluctuación normal: hay control monetario y no hay híper, pero es un situación grave". Puntualizó que esta situación "denota la falta de política monetaria: se endeudaron para que el fisco se financie y eso es un peligro. Es una corrida, que por ahora es contra el Central, pero hay que tener cuidado el contagio psicológico". Añadió que "el Central ha fracasado. Empezaron con la tasa al 38% y ahora vuelven a eso, más la deuda de Lebacs. El equipo económico, igual: no existe, son meros administradores. Hay que repensar todo: se van a quedar sin financiamiento externo y acá no sé quién les va a prestar". Destacó que "hacen falta medidas drásticas, cambios en el Gabinete. Tienen que cambiar las políticas y las personas". Señaló además que "hay que dejar flotar el tipo de cambio y poner una meta monetaria consistente con el déficit fiscal. Eso implica romper la promesa unineuronal de Cambiemos de bajar la inflación a 15%. Si no se toman medidas ya, esto explota. Hay que hacer algo".