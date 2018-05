Economistas analizan cuál podría ser el nuevo techo y qué debería hacer el Gobierno

04/05/2018 -

Tras la corrida de este jueves, los economistas analizan cuál podría ser el nuevo techo para la moneda norteamericana y las medidas que debería adoptar el Gobierno para frenar la demanda de dólares. El economista Nadín Argañaraz, del Iaraf, sostuvo que "se podría pensar en un valor referencial en que la divisa suba en línea con la inflación". En ese sentido, afirmó que "midiendo desde el inicio de 2016 la evolución del dólar mayorista y la inflación, el techo podría ser de hasta $ 24". Sin embargo, aclaró que no cree que "el dólar se deslice mucho más porque la escalada impactará en precios mayoristas y eso después pasaría a los minoristas. Generalmente hay al menos un traspaso del 20% de la suba de la divisa a los precios y eso nos aleja cada vez más de la meta del 15%". Sostuvo que el BCRA "dejará deslizar el dólar a la par de la depreciación de las demás monedas emergentes para no perder competitividad, ya sea vendiendo reservas y usando las tasas". Pero el límite será "no dejarlo moverse a una pauta que pueda hacer que la inflación de este año termine igual a la de 2017", ya que lo relevante ahora "es que la inflación de 2018 termine por debajo de 2017 y ya no cumplir con la meta oficial". Aldo Abram Para el economista de la Fundación Libertad y Progreso, "hay que ganarle a la corrida y hacer bajar el precio del dólar". Agregó que "el BCRA tiene que seguir interviniendo con la venta de reservas y subiendo la tasa. No va a ser fácil porque ha perdido credibilidad. Tiene que seguir vendiendo reservas, para eso las compró, para defender el peso. Si el Central pierde confianza, no puede generar garantías de estabilidad monetaria y cambiaria"