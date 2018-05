Fotos El dólar quebró todos los récords al llegar hasta los $23,50 y se prevé traslado a precios y más inflación

El dólar oficial perforó todos sus récords previos en la víspera al dispararse hasta los $23,50 en Capital Federal mientras que en Santiago del Estero la divisa alcanzó los $24,50 e incluso se suspendió la venta tanto en el mercado oficial como en el paralelo. La suba del dólar que coronó este jueves su novena suba consecutiva, llevó a que el peso se devaluara solo en la jornada de ayer un 9,2% con respecto del cierre de $21,52 del miércoles. Desde los primeros días de abril hasta este inicio de mayo, la devaluación del peso se ubica en el orden del 13%. En tanto, desde el 2 de enero de este año cuando cotizaba a $18,74 hasta la víspera, la moneda norteamericana se encareció en casi $5, lo que implica una pérdida de poder de compra del peso argentino ante esa moneda de un 25%. Los esfuerzos del Banco Central fueron infructuosos en la víspera para tratar de detener la corrida cambiaria. En las últimas siete ruedas, la autoridad monetaria vendió unos u$s 5.300 millones, con lo que desde principios de marzo sacrificó unos u$s 7.700 millones en su intento por contener al tipo de cambio. Menos divisas comerciales, salida de inversores de Lebac para refugiarse en dólares, alta inflación y un aumento de las tasas en el exterior se combinaron para poner en un severo aprieto al Banco Central, que en simultáneo debió sacrificar reservas, elevar los rendimientos domésticos en pesos y permitió un salto de precio del dólar, cuyo valor de equilibrio todavía no está definido. Para contrarrestar esta disparada, el Banco Central volvió a endurecer su política monetaria. Llevó la tasa de interés de referencia al 33,25%. El viernes ya la había subido de 27,25% a 30,25%. Es decir que en menos de una semana aplicó un suba de 600 puntos básicos. En las dos ocasiones, fuera de agenda, ya que por calendario, la reunión del comité de política monetaria estaba programada recién para el 8 de mayo. "La autoridad monetaria tomó esta decisión con el objetivo de garantizar el proceso de desinflación y está listo para actuar nuevamente si resultara necesario", indicó el Central y agregó que "seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición y conducirá su política monetaria para alcanzar su meta intermedia de 15% en 2018". En la city local En tanto, en la city santiagueña, el dólar arrancó la jornada en un promedio $21,80 y cuando aún continuaban realizándose operaciones, alcanzó hasta los $24,50 en las operaciones físicas que se concretaron hasta pasado el mediodía y hasta que las entidades bancarias cerraron sus puertas tampoco se conseguía el dólar paralelo o blue. De esta forma, el billete norteamericano avanzó en $3,32 frente a su cotización previa del miércoles. Ello implicó para el dólar un avance del 15% en solo un día. Luego de esta última cotización el billete quedó sin valor de referencia.