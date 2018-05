Fotos La etapa más linda de la competencia

04/05/2018 -

Este domingo arrancarán los playoffs de la Liga Nacional, que es considerado por los diferentes estamentos del básquet como la etapa más linda de la competencia. En los playoffs de cuartos de final, al mejor de cinco partidos, estarán involucrados los equipos santiagueños, que quedaron emparejados con rivales de enorme jerarquía. Quimsa terminó en quinta posición y tendrá ventaja deportiva frente a Estudiantes de Concordia, que finalizó duodécimo. En fase regular, la Fusión ganó los dos juegos: 91 a 88 en el Ciudad (el 08/02/18) y 77 a 76 en El Gigante Verde (el 30/04/18). Olímpico, en cambio, finalizó 14º y deberá enfrentar a Atenas de Córdoba, que terminó tercero y tendrá ventaja deportiva. En fase regular, el "Griego" se quedó con ambos juegos: 87 a 86 en el Vicente Rosales y 92 a 79, en el Cerutti. Las restantes series San Lorenzo (1) vs. Peñarol (16): el equipo de Gabriel Deck y Nicolás Aguirre es el gran candidato, por calidad de plantel, porque defiende el bicampeonato. Las dos veces que se enfrentaron en playoffs ganó el Ciclón: 100 a 95, en Boedo (el 7/12/17) y 87 a 81, en Mar del Plata (el 12/1/18). San Martín (2) vs. Boca (15): El conjunto correntino está jugando en un nivel altísimo y difícilmente tenga problemas para avanzar. Sin embargo, quedaron a mano en los enfrentamientos de temporada regular: el Xeneize ganó 88 a 81 en La Bombonerita (el 22/12/17) y el Santo se impuso 102 a 88 en El Gigante Rojinegro (el 7/1/18). Instituto (4) vs. Regatas (13): La "Gloria" tiene todo a su favor para dejar en el camino al conjunto correntino, pero no deberá confiarse en exceso. Las dos veces que se enfrentaron en fase regular, el equipo cordobés se quedó con la victoria: 90 a 85 en Corrientes (el 13/12/17) y 82 a 64 en el Sandrín (el 22/1/18). La Unión (6) vs. Hispano (11): El equipo formoseño es el candidato, pero no le resultará nada fácil frente al equipo de Marcelo Richotti. Los antecedentes en fase regular dejan en evidencia que será una serie pareja: Hispano ganó 77 a 75 en Río Gallegos (el 22/1/18) y La Unión se impuso 77 a 73 en Formosa (el 19/4/18). Gimnasia (7) vs. Argentino (10): será una de las series más parejas de cuartos de final, por lo que la ventaja deportiva podría ser fundamental. En fase regular, ganaron un partido cada uno: Argentino se impuso 86 a 66 en Junín (el 6/12/17), mientras que Gimnasia ganó 70 a 65 en el Socios Fundadores (el 6/4/18). Obras (8) vs. Weber Bahía (9): otra serie pareja, que seguramente se definirá en los detalles, a pesar de que en temporada regular prevaleció el conjunto porteño: 75 a 59 en Núñez (el 30/11/17) y 72 a 60 el Osvaldo Casanova (el 10/04/18). Ferro (19) vs. Salta Basket (20): La permanencia también se perfila como una serie pareja, pero el equipo de Caballito aparece con un pequeña ventaja por la localía y por el peso de la historia. En fase regular, Ferro dominó a los salteños: 80 a 70 en el Héctor Etchart (el 15/12/17) y 90 a 86 en el Delmi (el 16/04/18).