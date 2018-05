Polémica por contrato de Maradona y Al Fujairah

04/05/2018 -

Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, desmintió el comunicado del club de Emiratos Árabes Unidos, Al Fujairah, que informaba que el astro argentino había pedido un aumento por cuadriplicado para un nuevo vínculo.

"Maradona tiene contrato con el Fujairah hasta el 31 de mayo, por lo que sigue siendo el entrenador. A partir de eso, lo que no se entendió fue el apuro de los dirigentes de Fujairah por arreglar con Diego su salida, entiendo que fue en un momento de calentura post partido, pero a veces esas decisiones en caliente tienen sus consecuencias. Porque el año deportivo del Fujairah fue excelente, Maradona dirigió 22 partidos, ganó once y empató once, por lo que no había apuro para hablar del futuro y ahora la situación es otra", dijo Morla.