Dieron a conocer la programación completa de los partidos del fin de semana diagramados por la comuna

04/05/2018 -

La Dirección de Deportes y Recreación hará disputar a partir de este viernes la sexta fecha de los torneos de fútbol infantil y femenino en las diferentes canchas habilitadas en la ciudad.

Hoy, en el Patinódromo Municipal y a partir de las 20, se desarrollarán los siguientes partidos: Alto Verde vs. Central Argentino; Santa Rita vs. 17 de Octubre; Bº Salido vs. Defensoras; San Isidro vs. La Selección; Las Líderes vs. Deportivo Griselda; Las Tiburonas vs. Quilmes y Valencia vs. Las Águilas.

Por su parte, los más pequeños protagonizarán el domingo 6 de mayo a partir de las 9 los siguientes partidos: 25 de Mayo (local) vs. Tramo 16; 17 de Octubre vs. El Rincón en la cancha de Gremio Municipal; Bº Taponazo vs. La Fusión Junior en cancha de Clodomira; Diablos Rojos vs. Rey de Reyes en la cancha de Ampliación El Paraíso; Argentinos Unidos vs. El Cruce en la cancha de Coronel Lugones; Bº Quilmes vs. Chamacos FC en la cancha de Jerarquizado; Irma FC (local) vs. Villa Unión; Taladrito vs. Bío Torres en la cancha de Banfield; Palermo (local) vs. San Fernando y Deportivo 25 de Mayo (local) vs. Cholo Suárez.

Las chicas seguirán con los partidos el lunes 7 de mayo, con los siguientes enfrentamientos: Las Aliadas vs. Tévez FC; Deportivo 25 de Mayo vs. Estrella de Cantoni; La Roma vs. Las Fanáticas; Las Argentinas vs. Cruz Azul; Campeonas del 28 vs. Agrupación 25 de Mayo; Las Pumas vs. Las Fortineras.

Posiciones

En la Liga Infantil la tabla de posiciones es la siguiente: en categoría 3 y 4 años Zona A, 1º Palermo, 2º Taladrito, 3º San Fernando, 4º Villa Unión, 5º Bío Torres, 6º Deportivo 25 de Mayo; 7º Irma FC y 8º Cholo Suárez.

En Zona B, 1º Rey de Reyes, 2º Bº Quilmes, 3º El Cruce, 4º Tramo 16, 5º 25 de Mayo, 6º La Fusión Junior, 7º 17 de Octubre, 8º Bº Taponazo, 9º Argentinos Unidos, 10º Diablos Rojos, 11º El Rincón y 12º Chamacos FC.

En categoría 5 y 6 años, Zona A, 1º Bío Torres, 2º Palermo, 3º Deportivo 25 de Mayo, 4º Cholo Suárez, 5º San Fernando, 6º Irma FC, 7º Villa Unión y 8º Taladrito.

En Zona B, 1º Tramo 16, 2º Argentinos Unidos, 3º El Cruce, 4º Bº Quilmes, 5º 17 de Octubre, 6º 25 de Mayo, 7º Bº Taponazo, 8º Rey de Reyes, 9º La Fusión Junior, 10º Diablos Rojos, 11º Chamacos FC y 12º El Rincón.

Por las categorías 7 y 8 años, Zona A, 1º Bío Torres, 2º Deportivo 25 de Mayo, 3º Palermo, 4º San Fernando, 5º Cholo Suárez, 6º Irma FC, 7º Villa Unión y 8º Taladrito. En la Zona B, 1º Rey de Reyes, 2º Argentinos Unidos, 3º Tramo 16, 4º Bº Quilmes, 5º El Cruce, 6º La Fusión Junior, 7º Bº Taponazo, 8º Diablos Rojos, 9º 17 de Octubre, 10º 25 de Mayo, 11º Chamacos FC y 12º El Rincón.

Por último, en las categorías 9 y 10 años, Zona A: 1º Palermo, 2º Taladrito, 3º San Fernando, 4º Irma FC, 5º Deportivo 25 de Mayo, 6º Bío Torres, 7º Cholo Suárez y 8º Villa Unión.

En la Zona B, 1º Bº Quilmes, 2º Argentinos Unidos, 3º 15 de Mayo, 4º Tramo 16, 5º 17 de Octubre, 6º Bº Taponazo, 7º Rey de Reyes, 8º La Fusión Junior, 9º El Rincón, 10º El Cruce, 11º Diablos Rojos y 12º Chamacos FC.

La Liga Infantil también tiene sus goleadores, en la categoría 7 y 8 años: Marcelo Ledesma de Deportivo 25 de Mayo (5 goles), Mario Roldán de Bº Quilmes (4 goles) y Santiago Tévez de Rey de Reyes (4 goles); en la categoría 9 y 10 años, Lautaro Paladea de Bº Quilmes (4 goles), Johan Enríquez de Argentinos Unidos (3 goles) y Alejo Juárez de San Fernando (3 goles).