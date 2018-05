La ex de Liberman se mostró con un apuesto brasileño

Fotos Marcela Greco compartió fotos en las redes sociales.

04/05/2018 -

Marcela Greco tapó el blanqueo del romance de su ex Martín "el Colorado" Liberman y su compañera del Bailando, Ana Laura López, con una fotografía suya junto a un brasileño y la frase "Bienvenido". Claro, después negó que se trate de un nuevo amor, pero consiguió que crean que ella ya está en otra historia. "No estoy en pareja con él, estoy sola. Solo me divierte lo que la gente imagina", dijo a Ciudad.

Los rumores de Liberman con su bailarina vienen desde el 2014, cuando participó en el certamen de Marcelo Tinelli.