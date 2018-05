La realidad argentina según Del Sel

-

¿Qué factores jugaron para que el regreso haya sido glorioso?

Son varias cosas. Primero, la trayectoria. Estamos cumpliendo 35 años más allá de un par de impasse que tuvimos, pero 35 años de carrera reflejan el cariño de la gente y el respeto que hemos tenido para con la gente en cada espectáculo. Debe ser uno de los pocos grupos que recorre el país y esto la gente te lo reconoce. Nos ha visto hacer de todo un poco en televisión y en cine. Hay muchos factores que han hecho que Midachi esté muy consolidado. Estas pausas y posteriores regresos, creo, provocan también ansiedad en volver a vernos. Son varias generaciones las que nos siguen. Hacemos un humor sano, directo, en el que hacemos de todo con tal que la gente se ría: nos disfrazamos, cantamos, bailamos y corremos. Cada show que hemos hecho ha sido mejor que el anterior. A la parte tecnológica la hemos sumado. El tema del mapping nos permite entrar y salir de pantalla, jugar con lo filmado. Hace a nuestra vigencia nuestras ganas, nuestras alegrías en tiempos que son difíciles. En estos 35 años hemos pasado todo tipo de vaivenes y la gente te agradece esto de hacerla reír. La gente va predispuesta a reírse con estos tres locos y nosotros damos todo lo que tenemos a nuestro alcance para que la gente la pase bomba.

¿Las grietas se terminan en el escenario y prevalece la amistad?

Por supuesto. Como dice Dady, somos anteriores a todos los gobiernos. Arrancamos un par de años antes de que venga la democracia. Nuestra amistad nos hace mucho más fuertes a cualquier idea política o pensamiento que uno tenga. Cada uno es libre de pensar, de ser de Unión o de Colón, de ser peronista o no. Eso forma parte de la libertad que tiene uno en su vida y eso es fantástico, si no seríamos ovejas yendo detrás de alguien. Más allá de que no coincidamos, nosotros somos compañeros de trabajo, amigos de la vida y la política no hace mella en esto. Cada uno que piense lo que quiera.

Está muy bien que primen la tolerancia y la amistad.

Es así. Más allá de lo que yo apuesto y quiero a este gobierno (por el de Mauricio Macri) y le tengo toda la confianza, tampoco soy un fanático y ningún loco. Donde haya cosas malas hay que denunciarlas y si hay ladrones que vayan preso. Calculo que Dady piensa lo mismo. Más allá de que él se declara peronista, tampoco está del lado de los corruptos y los vivos. En el fondo, los dos queremos las mismas cosas. Queremos que al país le vaya bien, que a la gente le vaya bien, que siempre es la condenada por las malas administraciones. En ese sentido, vamos a coincidir siempre.

¿Qué apruebas y qué repruebas del gobierno de Macri?

Yo tengo mucha confianza en Mauricio y en su grupo de trabajo. Seguramente van a cometer errores porque es un país complicado, un país que quedó muy complicado. Lamentablemente sufre todos los errores de los gobiernos que van pasando y sobre todo de gobiernos corruptos que dejaron un desastre que hay que arreglar y eso lleva sacrificio. Lamentablemente, siempre lo termina pagando la gente. Es un país donde trabajan menos de los que tendrían que estar trabajando, donde abundan los ñoquis, donde abunda esto de que al gobierno le vaya mal, porque siempre tienes una contra que desean que al gobierno le vaya mal. Yo pienso que al que gana hay que apoyarlo y tratar de que le vaya bien. Si le va mal le va mal a la gente. A la cultura del trabajo, del estudio, de la honestidad hay que forjarla todos los días para que el país cambie de verdad, y en eso yo le tengo mucha confianza al gobierno.