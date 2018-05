Inauguración de viviendas sociales en Ojo de Agua

Fotos El ministro de Desarrollo Social transmitió el saludo del gobernador, Dr. Gerardo Zamora.

El programa de viviendas sociales impulsado por el Gobierno de la Provincia continúa beneficiando a las familias más necesitadas a lo largo y a lo ancho de Santiago del Estero.

En esta oportunidad se realizó la inauguración de viviendas totalmente amuebladas en la ciudad de Ojo de Agua, con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai y la senadora nacional, Ada Iturrez de Cappellini.

Acompañaron además el ex intendente de la ciudad de Ojo de Agua, Rodolfo Cappellini, y el presidente de la asociación de Fomento Comunal del Sur para el Desarrollo Regional, Raúl Gustavo Báez.

Cabe destacar que la Asociación Civil “Red de Mujeres Solidarias Santiagueñas” a cargo de la Presidenta, Ada Iturrez de Cappellini y la Asociación de Fomento Comunal del Sur para el Desarrollo Regional, de Raúl Gustavo Báez, fueron las encargadas de la ejecución de las viviendas sociales.

El acto protocolar, entrega de llaves y diplomas a colaboradores se llevó a cabo en la vivienda Valeria Reyna, quien agradeció a “todos por habernos cumplido a mi familia y a mí el sueño de tener la casa propia”.

La senadora Nacional, Ada Iturrez de Cappellini, expresó: “El Gobierno de la Provincia y nuestra Asociación Civil “Red de Mujeres Solidarias Santiagueñas” que trabajamos para los que menos tienen y por los que menos pueden, somos más felices que los que acaban de recibir las llaves. Porque esto comenzó hace cuatro años, cuando nos juntamos todas las mujeres de buena voluntad y con ganas de trabajar y decidimos conformar esta asociación para trabajar y acompañar al intendente en su gestión y trabajar en forma directa con la gente”.

Destacó luego “nosotros establecimos con nuestra ex gobernadora, Dra. Claudia de Zamora que siempre nos recibió y nos escuchó y hoy nuestro actual gobernador, Dr. Gerardo Zamora, una línea de trabajo, que significa continuar por el mismo camino que su equipo de trabajo tiene, que es satisfacer las necesidades de la gente, con una impronta especial que Claudia de Zamora puso en su gestión, detrás de esta gran mujer, hay un gran hombre que es el estratega y el gestor y conductor del Frente Cívico, que tiene una sensibilidad extraordinaria y un gran compromiso para la sociedad”, concluyó.

Asímismo, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Hugo Ángel Niccolai, transmitió el saludo afectuoso del Gobernador, Dr. Gerardo Zamora y dijo: “La verdad es un lujo y un honor estar presente en la inauguración de estas viviendas sociales, quiero felicitar a las asociaciones, por todo lo que vienen haciendo y lo que les falta por hacer por Ojo de Agua. Porque hay mucho trabajo todavía, sobre todo en el ámbito social, ya que el país vive tiempos difíciles. Necesitamos que la comunidad se involucre y que todos los dirigentes políticos sean dirigentes sociales y estén atentos ante cualquier situación para venir rápido a solucionarlo”.

Al finalizar, el titular de la cartera de Desarrollo Social, Dr. Niccolai, ratificó el compromiso del estado provincial: “El gobierno si bien tiene la decisión de avanzar en este programa, no podría hacerlo sin la colaboración de las instituciones. Este programa está dirigido a quienes no pueden pagar una vivienda y hacerla por su cuenta o no pueden pagar un crédito, ya que se merecen y necesitan vivir mejor. Nosotros desde el gobierno provincial tratamos de optimizar los fondos provinciales de la mejor manera en beneficio de la gente y sobre todo en los sectores más vulnerables, de los más necesitados”, concluyó.