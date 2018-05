Felipe Pettinato fue internado por una infección tras su octava rinoplastía

Fotos Felipe Pettinato.

Hoy 13:54 -

Felipe Pettinato es noticia hace semanas por el anuncio del embarazo de su novia, quien cursa el cuarto mes. Ahora, su nombre volvió a "copar" las redes sociales por un hecho desafortunado: está internado por una infección de nariz.

El joven, hijo de Roberto Pettinato tuvo que ser internado de urgencia en una clínica, ya que su séptima rinoplastia le causó una serias complicaciones.

"Mi nariz está a punto de colapsar. Se me infectó. No me funciona la nariz para respirar", le contó el propio Felipe a Ángel de Brito a través de un mensaje, en el cual le pidió que se difunda una selfie que envió, para que conozcan cómo está.

Felipe podría llevar varios días internados y por esto tuvo que suspender varias presentaciones. Cabe remarcar que se gana la vida imitando a su ídolo, Michael Jackson.