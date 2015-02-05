CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Mayo 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.

05/05/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. JUSTIN Y KELLY

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 NICK JR.

18.15 KALLY’S MASHUP

19.00 CINE. EL FANTÁSTICO SR.

ZORRO

20.30 CINE. LOS PINGUINOS DE

PAPÁ

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 CIERRE DE

TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS FAMOSOS


TV PÚBLICA 

14.00 MARES RESPLANDECIENTES

15.00 CROACIA SALVAJE

16.00 PROYECTO TIERRA

16.30 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

17.00 VIDA

 

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 AMOR EN GUERRA

13.00 CINE

20.30 ME GUSTA TU CANCIÓN

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CORAZÓN DE VINILO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 MÚSICA INTERIOR

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.49 MATERNIDAD

08.32 GREMLINS 2 - LA NUEVA

GENERACIÓN

10.40 MAX SALVA AL MUNDO

12.27 NOVIA FUGITIVA

14.43 TOY STORY 3

16.35 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y

MONSTRUOS

18.06 DURO DE ESPIAR

19.43 NOVIA FUGITIVA

22.00 HISTORIAS CRUZADAS

TCM

07.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

08.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.44 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.14 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.39 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.04 ESCAPE A LA VICTORIA

14.14 EL JUEZ

15.59 INFIERNO EN EL TÚNEL

18.04 HALCONES DE LA NOCHE

19.52 EL DEMOLEDOR

22.00 OBSESIÓN FATAL

23.44 CHRISTINE

TNT

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.20 MARIANNE Y LA PÓCIMA DEL AMOR

09.18 JACK Y JILL

11.01 LA FAMILIA DEL FUTURO

12.48 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,

HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!

14.17 NANNY MCPHEE.

LA NANA MAGICA

16.07 SOMBRAS TENEBROSAS

18.19 GRANDES HÉROES

20.07 RALPH, EL DEMOLEDOR

22.00 MALÉFICA

23.45 CHAPPIE

STUDIO UNIVERSAL

09.00 UNA PIZCA DE AMOR

10.40 A LA VENTA

12.30 PERFUME DE MUJER

15.35 PARANOIA

17.40 NUNCA MÁS

20.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

22.30 CARRERA MORTAL

24.30 ALCANZANDO EL ÁPEX

03.15 CARRERA MORTAL

05.00 EL MISMO CIELO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LUCIFER

10.00 LUCIFER

11.00 LUCIFER

12.00 CHICAGO FIRE

12.55 CHICAGO FIRE

13.50 CHICAGO FIRE

14.50 CHICAGO FIRE

15.50 IT TAKES A KILLER

16.20 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

18.40 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

21.00 KICK-ASS. UN SUPERHÉROE SIN

SUPERPODERES

23.20 KICK-ASS 2. CON UN PAR

01.20 CHICAGO FIRE

02.10 CHICAGO FIRE


A DÓNDE IR

COMPLEJO CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL SÁBADO 5, A LAS 23,

CONCIERTO DE VISLUMBRE DEL

ESTEKO. ARTISTA INVITADO: KIKE

OYOLA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 5, A LAS 23, ABRAXAS.

+DOMINGO 6, DE 18 A 22,

TARDE DE COMPRAS, 22º

ENCUENTRO CON LUPE Y SUS

AMIGAS.

ESTUDIO DE DANZAS

CAROLINA DOMÍNGUEZ

(MITRE 172)

+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL

SEGUNDO SEMINARIO ANUAL

DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS

A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ,

DESTINADO A NIÑOS Y ADULTOS.

LA ESQUINA

(PEDRO LEÓN GALLO Y

CORRIENTES)

+SÁBADO 5, LA NUEVA CUMBIA,

DANIEL MAGAL, LOS LINCES.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D): AVENTURA, ACCIÓN (+13

AÑOS) 05/05 - 15:30 (Cast) 19:00

(Cast) 22:00 (cast 01:00 (Subt)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D): ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

05/05 - 06/05 - 14:45 (Cast) 17:30

(Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

HOY AL 09/05- 20:00(Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

05/05 - 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

05/05 - 06/05 - 14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

HOY AL09/09- 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA(+13 AÑOS)

05/05 - 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/05 - 06/05 -14:30 (Cast) 16:30

(Cast)

LOS EXTRAÑOS : CACERÍA

NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

05/05-18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

AVENGERS: INFINIT WAR

(2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13

AÑOS) 05/05 - 15:00 (Cast) 18:00

(Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:20-

17:00-20:00*-22.40-23:00*

CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO

SÁBADO)

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO

JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 19:00(JUEVES Y

MARTES)

YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D:19:00- (TODOS

LOS DIAS EXCEPTO JUEVES)

CASTELLANO 2D:22:50- (TODOS

LOS DÍA)

VENTA ANTICIPADA

DEADPOOL 2

ESTRENO 17-05

 
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