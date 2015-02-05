CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Mayo 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.
Por El Liberal
05/05/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. JUSTIN Y KELLY
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 NICK JR.
18.15 KALLY’S MASHUP
19.00 CINE. EL FANTÁSTICO SR.
ZORRO
20.30 CINE. LOS PINGUINOS DE
PAPÁ
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
01.00 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS FAMOSOS
TV PÚBLICA
14.00 MARES RESPLANDECIENTES
15.00 CROACIA SALVAJE
16.00 PROYECTO TIERRA
16.30 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
17.00 VIDA
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 AMOR EN GUERRA
13.00 CINE
20.30 ME GUSTA TU CANCIÓN
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CORAZÓN DE VINILO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 MÚSICA INTERIOR
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.49 MATERNIDAD
08.32 GREMLINS 2 - LA NUEVA
GENERACIÓN
10.40 MAX SALVA AL MUNDO
12.27 NOVIA FUGITIVA
14.43 TOY STORY 3
16.35 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y
MONSTRUOS
18.06 DURO DE ESPIAR
19.43 NOVIA FUGITIVA
22.00 HISTORIAS CRUZADAS
TCM
07.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
2)
08.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.44 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.14 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.39 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.04 ESCAPE A LA VICTORIA
14.14 EL JUEZ
15.59 INFIERNO EN EL TÚNEL
18.04 HALCONES DE LA NOCHE
19.52 EL DEMOLEDOR
22.00 OBSESIÓN FATAL
23.44 CHRISTINE
TNT
06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
07.20 MARIANNE Y LA PÓCIMA DEL AMOR
09.18 JACK Y JILL
11.01 LA FAMILIA DEL FUTURO
12.48 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,
HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!
14.17 NANNY MCPHEE.
LA NANA MAGICA
16.07 SOMBRAS TENEBROSAS
18.19 GRANDES HÉROES
20.07 RALPH, EL DEMOLEDOR
22.00 MALÉFICA
23.45 CHAPPIE
STUDIO UNIVERSAL
09.00 UNA PIZCA DE AMOR
10.40 A LA VENTA
12.30 PERFUME DE MUJER
15.35 PARANOIA
17.40 NUNCA MÁS
20.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
22.30 CARRERA MORTAL
24.30 ALCANZANDO EL ÁPEX
03.15 CARRERA MORTAL
05.00 EL MISMO CIELO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LUCIFER
10.00 LUCIFER
11.00 LUCIFER
12.00 CHICAGO FIRE
12.55 CHICAGO FIRE
13.50 CHICAGO FIRE
14.50 CHICAGO FIRE
15.50 IT TAKES A KILLER
16.20 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
18.40 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
21.00 KICK-ASS. UN SUPERHÉROE SIN
SUPERPODERES
23.20 KICK-ASS 2. CON UN PAR
01.20 CHICAGO FIRE
02.10 CHICAGO FIRE
A DÓNDE IR
COMPLEJO CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
EL SÁBADO 5, A LAS 23,
CONCIERTO DE VISLUMBRE DEL
ESTEKO. ARTISTA INVITADO: KIKE
OYOLA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 5, A LAS 23, ABRAXAS.
+DOMINGO 6, DE 18 A 22,
TARDE DE COMPRAS, 22º
ENCUENTRO CON LUPE Y SUS
AMIGAS.
ESTUDIO DE DANZAS
CAROLINA DOMÍNGUEZ
(MITRE 172)
+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL
SEGUNDO SEMINARIO ANUAL
DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS
A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ,
DESTINADO A NIÑOS Y ADULTOS.
LA ESQUINA
(PEDRO LEÓN GALLO Y
CORRIENTES)
+SÁBADO 5, LA NUEVA CUMBIA,
DANIEL MAGAL, LOS LINCES.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D): AVENTURA, ACCIÓN (+13
AÑOS) 05/05 - 15:30 (Cast) 19:00
(Cast) 22:00 (cast 01:00 (Subt)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D): ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
05/05 - 06/05 - 14:45 (Cast) 17:30
(Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
HOY AL 09/05- 20:00(Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
05/05 - 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
05/05 - 06/05 - 14:30 (Cast) 17:00
(Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
HOY AL09/09- 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA(+13 AÑOS)
05/05 - 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
05/05 - 06/05 -14:30 (Cast) 16:30
(Cast)
LOS EXTRAÑOS : CACERÍA
NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
05/05-18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
AVENGERS: INFINIT WAR
(2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13
AÑOS) 05/05 - 15:00 (Cast) 18:00
(Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:20-
17:00-20:00*-22.40-23:00*
CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO
SÁBADO)
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO
JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 19:00(JUEVES Y
MARTES)
YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D:19:00- (TODOS
LOS DIAS EXCEPTO JUEVES)
CASTELLANO 2D:22:50- (TODOS
LOS DÍA)
VENTA ANTICIPADA
DEADPOOL 2
ESTRENO 17-05