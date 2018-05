Una joven relató en Twitter que fue abusada por un santiagueño

Fotos TENDENCIA. Miles de mujeres contaron sus historias en la red social Twitter.

05/05/2018

Una joven tucumana relató en su perfil de la red social Twitter una situación de abuso sexual que sufrió cuando aún era una niña. El autor de los manoseos sería un santiagueño que viviría en Frías. Hasta anoche no había una denuncia formal y la Justicia no podía iniciar una investigación.

La historia tiene su origen en el surgimiento de la campaña #Cuentalo, una tendencia en la red social Twitter que se inició en España por el repudio a un fallo judicial en que cinco hombres fueron condenados por abuso sexual y no por violación, en el que una joven de 18 años había sido víctima de un salvaje ataque.

Como reacción a esa sentencia, las mujeres comenzaron a contar situaciones que vivieron en carne propia, en las que fueron víctimas de abuso o de acoso. La campaña cruzó el continente y se extendió por toda Latinoamérica.

La víctima de este caso, una joven tucumana, describió su calvario en su cuenta de la mencionada red social.

En su intervención, señaló: "Tenía 8 años cuando era tan pegada a la mejor amiga de mi mamá y su concubino, siempre iba a la casa de ambos y me quedaba hasta a dormir, no sé en qué momento él empezó a tocarme, no recuerdo el día, ni la hora porque yo me di cuenta de que sufrí abuso recién a los 12 años, hasta ese entonces yo pensaba que sufrir abusos era solo cuando había sexo sin consentimiento. Este hombre era un violador, creo que si no llegó a atacarme de esa forma fue porque denunciaron antes lo asqueroso y pervertido que era".

"Nunca antes había hablado, fue muy duro darme cuenta de la situación, no tenía imágenes claras de los hechos, pero de a poco mi mente me iba y me va trayendo más recuerdos".

"Hoy tengo 18 años y desde que me di cuenta la situación que pasé, no hay día que no piense en eso. Tampoco había hablado tan abiertamente, me dijeron que hablando se curan estas cosas... Ojalá así sea".

"Tenía ocho años, no mostraba nada, no bebía alcohol, no andaba de noche sola ni usaba minifalda. Aunque tardé en darme cuenta de la gravedad de los hechos, muy en el fondo sabía que algo no andaba bien cuando él me tocaba. Hoy lo cuento porque ya no tengo vergüenza y porque decidí que ya no debo callarme más".

La joven deslizó que el autor de los abusos goza de su libertad y que residiría en la ciudad de Frías. Como ella, muchas otras mujeres contaron sus duras historias de vida.