La AdC no hizo lugar al pedido de Quilmes y no habrá modificaciones

Fotos POLÉMICA. El partido polémico quedó con el mismo resultado de 116 a 115 a favor del Negro. Ese día hubo tres suplementarios.

05/05/2018 -

Se terminó la polémica. Este viernes la Asociación de Clubes (AdC) no le dio lugar al pedido de Quilmes, para que le otorgaran los puntos por el partido ante Olímpico.

Lo sucedido es que en el duelo, el apuntador de la planilla oficial cometió el error de anotar un triple en lugar de un doble, en medio de una confusión. El Tribunal de Disciplina de la AdC había sancionado al planillero y al comisionado técnico.

Sin embargo la dirigencia del Cervecero solicitó que se le diera por ganado el encuentro, al haber terminado en el tiempo reglamentario empatado con el Negro.

A pesar de esto, el Tribunal de Disciplina de la AdC no le dio lugar al pedido del conjunto marplatense.

De manera oficial, el Tribunal resolvió:

1) Rechazar el pedido de otorgamiento de puntos realizado por el Club Quilmes de Mar del Plata.

2) Confirmar el resultado del partido Ciclista Olímpico vs C.A. Quilmes disputado el 03/04/2018.

3) Aplicar las costas del presente a la afiliada Quilmes en pesos quinientos ($ 500,00) HTD AdC.

4) Encomendar a la tesorería se debite de la cuenta corriente de la afiliada el arancel correspondiente.

Opinión

Por su parte, Pablo Zabala, dirigente de Quilmes de Mar del Plata, habló en UCU Radio y aclaró su postura y la del club tras las declaraciones de Daniel Wolanik, asesor legal del HTD de la AdC sobre el fallo del partido ante Olímpico de La Banda.

"Hemos conversado con Daniel Wolanik, ya sabemos el dictamen. El fallo es reglamentario y hay que ser respetuosos de las normas y por supuesto no nos conforma el hecho en sí y creemos que esto se dio en una circunstancia atípica y en una adrenalina del partido por lo que se jugaba y porque fue a suplementario. Es lógico y reglamentario y el artículo de FIBA lo dice claramente, sólo lo puede cambiar el árbitro antes de firmar la planilla y en el juego".

"Lo que pasó fue un hecho grave, la regla dice que no puede volver atrás y también tenemos que ser justos nosotros que esto se descubre a la madrugada con el video, el cuerpo técnico reclama en el momento y en la vorágine del partido se pierde de vista esa cuestión. El reclamo debería haber sido en la cancha y no se hizo, y lo hicimos después en menos de 24 horas porque pedimos allí mismo el informe a la AdC. No tengo que decir nada porque es reglamentario, no me gusta porque me duele, somos gente de bien", declaró.

"Yo defiendo los intereses de la institución, me duele. Queríamos que el fallo sea favorable. Muchas veces la Justicia no es justa, pero en este caso fue intermedio", cerró el directivo.