Montenegro: "Estaba un poco nervioso"

Fotos CONCENTRADO. Germán Montenegro tuvo su primera experiencia como entrenador y la vivió a pleno. Y se fue feliz por el triunfo.

05/05/2018 -

Ayer se cumplió el viejo axioma futbolero que reza: "Técnico que debuta gana". Pero en este caso, Germán Montenegro no solamente debutaba como DT de Vélez sino que también lo hacía en la profesión de entrenador.

El exarquero, que se retiró justamente en Vélez, le confesó después del partido a EL LIBERAL que su debut lo tenía intranquilo. "Estaba un poco nervioso. Miraba la hora a cada rato y no se me acababa nunca el partido. Pero cuando hicimos el tercer gol ya estaba un poquito más tranquilo, pero no quería que bajen el ritmo", manifestó.

Luego agregó: "Le agradecí mucho a los muchachos de entrada porque nunca me faltaron el respeto a pesar de que hacía poquito que había dejado de estar con ellos. Me respetaron mucho y eso yo lo valoro, creo que ese es el camino: el respeto y la educación. Estamos en un club serio y hay que empezar a entender el mensaje que viene de arriba y nosotros vamos a tratar de bajar líneas de cómo es Vélez".

Para Germán fue más fácil arrancar dirigiendo a sus excompañeros. "Me ayuda porque sé lo que hacen dentro y fuera de la cancha, los conozco. Eso es una ventaja que tengo", dijo. Y elogió al resto de su cuerpo técnico: "También tengo un profe que trabaja muy bien, tengo un ayudante de campo que me guía con los chicos del club. Y también estoy muy agradecido al utilero y el masajista que son parte de esto".

Sobre el triunfo ante Banfield, opinó: "Los muchachos dejaron todo dentro de la cancha, a pesar del hombre de menos. El rival propuso algo, pero supimos contrarrestar eso y sacamos ventaja en los momentos justos. Creo que cuando mejor estaban jugando ellos, en el segundo tiempo, hicimos el segundo gol".

"Rescato que entendieron el mensaje de cómo se debía jugar esta clase de partidos. Sabíamos que podían proponer el juego friccionado, el no dejarnos correr. Y creo que entendieron que era uno o dos toques y salir rápido porque en la mitad de la cancha se iba a complicar", completó.