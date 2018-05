Gol de Banega para la victoria del Sevilla

05/05/2018 -

El volante argentino Ever Banega marcó ayer el gol del triunfo de su equipo, Sevilla, sobre Real Sociedad por 1 a 0 como local, en el inicio de la 36ta. fecha de la Liga de España.

El mediocampista del seleccionado argentino metió el tanto, de penal, a los 2 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, Sevilla suma 51 puntos y continúa en la lucha para clasificarse a la próxima Liga de Europa.

La fecha seguirá hoy con los enfrentamientos entre, Girona vs. Eibar; Athletic Bilbao vs. Betis; Celta de Vigo vs. La Coruña; Villarreal vs. Valencia. Mañana, Málaga vs. Alavés; Atlético Madrid vs. Espanyol; Las Palmas vs. Getafe; Barcelona-Real Madrid.