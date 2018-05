Acción en Sarandí, Rosario y Tucumán

Fotos EN RACHA. Defensa y Justicia acumula cuatro triunfos seguidos.

05/05/2018 -

La jornada sabatina presentará otros tres partidos correspondientes a la fecha 26 de la Superliga: 13.15, Arsenal vs. Rosario Central; 15.30, Newell’s vs. Defensa y Justicia y 20, Atlético Tucumán vs. Olimpo.

Arsenal, ya descendido, y Rosario Central, protagonista de una mala campaña con un 41 por ciento de eficacia, sólo jugarán para cumplir con la programación y a la espera que culmine la temporada.

En tanto, Newell’s Old Boys, que viene de perder con Independiente y Boca en forma consecutiva, buscará recuperarse en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario ante el ascendente Defensa y Justicia, que acumula cuatro victorias seguidas, tres de ellas ante equipos grandes: Boca, Racing e Independiente.

En Tucumán

Finalmente, Atlético Tucumán, entusiasmado ante la gran posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, intentará prolongar su buen momento en el plano internacional en la Superliga, cuando reciba a Olimpo de Bahía Blanca, ya descendido.