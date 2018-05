05/05/2018 -

Jonathan Bottinelli espera dar el golpe con Unión mañana en la Bombonera para complicarle el campeonato al Xeneize.

"Vamos con mucha ilusión de sumar, es un partido complicado, no va a ser fácil. Sueño con hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos para Santa Fe, que nos daría algo muy importante para la posibilidad de entrar a la copa", anticipó el defensor.

"Si Boca no sale campeón el domingo creo que nosotros nos llevamos los tres puntos. Sueño con ganarle a Boca, es para lo que me preparé esta semana", concluyó el ex jugador de River y San Lorenzo.