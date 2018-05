Dos sectores claves prevén impacto en precios por el alza que tuvo el dólar

05/05/2018 -

Tras las medidas económicas anunciadas por el Gobierno en la víspera que hicieron retroceder parte del alza que tuvo el dólar en esta semana al bajarlo del tope de $23,50 del jueves a $22,28, desde dos sectores claves como el de los medicamentos por su impacto social y desde el automotriz por ser una de las estrellas por sus niveles récord de ventas, destacaron que esta suba dejará un impacto en precios.

Cabe destacar que el dólar cerró esta semana corta con un avance del 6,7% en su cotización. El miércoles 2/5 se necesitaban $20,88 para comprar un dólar y este viernes, $22,28. Pero más allá del pico de $23,50 que marcó el billete verde el jueves -y encendió todas las alarmas económicas- aunque se atenuó con una baja a $22,28 en la víspera tras los anuncios económicos, hay un recorrido desde el 2 de abril último hasta este viernes de casi un 10% de devaluación.

En este contexto, mientras diferentes economistas aún dudan del efecto que tendrá las medidas oficiales que incluyen reducción del déficit fiscal con menos gasto público y suba de tasas para controlar al dólar, desde el sector de farmacias señalan que "la incidencia de la variación del dólar en nuestra actividad es importante".

Hugo Navarro, presidente del Colegio de Farmacéuticos local, señaló que "en nuestro rubro hay medicamentos nacionales e importados, en los importados el dólar impacta de lleno en el costo del producto". En tanto, rescató que "en los laboratorios nacionales si bien son elaborados en la Argentina, en su gran mayoría necesitan de materia prima importada".

Puntualizó que "esto sin lugar a dudas impacta en los procesos de fabricación que llevan adelante los laboratorios, pero el tema es ver cómo responden: si sostienen el precio, o pasando esos valores".

Indicó que "al menos hasta hoy no hay cambios en los precios, pero cuando hay aumentos no son predecibles, no avisan, es la conducta de cada laboratorio. Pero si hay cambios impactará en convenios como el del Pami que se ha firmado recientemente".

En tanto, distintos economistas señalan que el pasaje a precios cada vez que sube el dólar y se devalúa el peso en el país, el pase a precios ronda el 20%.

En este contexto, el presidente y CEO de Volkswagen, Hernán Vázquez, si bien admitió que una disparada en el dólar siempre termina impactando en los precios internos, sostuvo que hay que esperar a ver cómo sigue la "tormenta" en los próximos días.

Por su parte, el titular de Renault Argentina y de Adefa, Luis Peláez Gamboa, sostuvo que "la suba del dólar va a impactar en el precio de los autos".