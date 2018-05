Menos gasto público e impacto en la actividad para frenar la volatilidad

Fotos EFECTO. Las medidas anunciadas ganaron el primer round. El dólar bajó casi $1,10 en la víspera tras la trepada a $23.50 el jueves.

05/05/2018 -

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que habrá un ahorro de US$ 3.200 millones en las cuentas públicas este año, producto de un baja del déficit fiscal desde el 3,2% del Producto Bruto Interno proyectado, para este año, al 2,7% y enmarcó la medida en los esfuerzos oficiales para "reducir la volatilidad del mercado cambiario de los últimos días, que también están experimentando otros países de la región".

Junto a su par de Finanzas, Luis Caputo, Dujovne precisó que el recorte del déficit en las cuentas públicas responderá en un tercio a la suba prevista de la recaudación impositiva.

Los otros dos tercios provendrán de "ahorros muy importantes en bienes y servicios de la Administración Pública, y en que vamos a ejecutar $ 30.000 millones menos en gasto de capital e infraestructura".

"Esto nos duele, es lo que no queremos tocar, pero en este contexto necesitamos acelerar la convergencia al equilibrio fiscal por la mayor volatilidad externa y para dar señales de que, a pesar de las presiones populistas, no vamos a cejar en la búsqueda del equilibrio fiscal", dijo el ministro. Se refirió luego a la suba de tasas del Banco Central y sostuvo que "no sería serio si dijera que no afecta al nivel de actividad".

"Pero lo que más afecta es entrar en una espiral de volatilidad que se apropie del mercado y que la incertidumbre reine en la sociedad", por lo cual las medidas se orientan a "llevar tranquilidad", explicó.