Fotos Ojo de Agua disfruta de la obra en la Escuela José María Torrez

05/05/2018 -

La Municipalidad de Ojo de Agua concluyó con la refacción integral y remodelación de la Escuela Nº 11 José María Torrez. En sus 153 años de vida este establecimiento albergó a miles de hijos de Ojo de Agua que hoy viven con una gran alegríaal ver finalizada esta obra. El proyecto se realizó con fondos aportados netamente por el Gobierno de la provincia. Los trabajos abarcaron la realización de revoque exterior e interior, reparación de baños, cocina, salón comedor, y la totalidad de las aulas y dirección. También se realizaron rampas para poder tener acceso a la educación integral; salidas de emergencias para poder cumplir con las normativas vigentes que exige el Ministerio de Educación. También se reemplazó la totalidad de las aberturas que estaban desde la creación del establecimiento y que fueron reemplazadas por modernas aberturas de aluminio. La obra de remodelación comenzó en agosto del año pasado a través de un subsidio del Gobierno provincial y que ejecutó por administración el municipio de Ojo de Agua. El intendente Antonio Bitar manifestó su satisfacción por haber concretado este proyecto para la ciudad. Contó que vivió toda su vida ligado a la Escuela Nº 11 José María Torrez, ya que fue alumno en los niveles Primario y Secundario. "Siento una enorme alegría ver a la centenaria escuela remozada, que además de embellecer el sector le da un marco imponente al centro de la ciudad". Contó que era unos de sus desafíos importantes la realización de la obra ya que la escuela durante muchos años no tuvo el adecuado mantenimiento y no estaba en las mejores condiciones. "Quiero agradecer la predisposición de la presidenta del Consejo de Educación, Dra. María Elena Herrera, para poner todo su esfuerzo para que esta obra se realice, y también al gobernador Gerardo Zamora, que no dudó un instante en otorgar los recursos necesarios para la realización de esta obra", dijo.