Niccolai: "El país vive momentos difíciles"

05/05/2018 -

Durante el acto en Ojo de Agua, Niccolai transmitió el saludo afectuoso del gobernador Gerardo Zamora y resaltó: "Es un lujo y un honor estar presente en la inauguración de estas viviendas".

Felicitó a las asociaciones, "por todo lo que vienen haciendo y lo que les falta por hacer por Ojo de Agua. Porque hay mucho trabajo todavía, sobre todo en el ámbito social, ya que el país vive tiempos difíciles. Necesitamos que la comunidad se involucre y que todos los dirigentes políticos sean dirigentes sociales y estén atentos ante cualquier situación para venir rápido a solucionarlo".

Al finalizar, el titular de la cartera de Desarrollo Social, Dr. Niccolai, ratificó el compromiso del Estado provincial de continuar con el plan de viviendas. "El gobierno, si bien tiene la decisión de avanzar en este programa, no podría hacerlo sin la colaboración de las instituciones. Este programa está dirigido a quienes no pueden pagar una vivienda y hacerla por su cuenta o no pueden pagar un crédito, ya que se merecen y necesitan vivir mejor".

"Desde el Gobierno tratamos de optimizar los fondos provinciales de la mejor manera en beneficio de la gente y sobre todo en los sectores más vulnerables, de los más necesitados", completó.