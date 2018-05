Felipe Pettinato alarmó a fans con su nariz

-

Hace muy poco se mostró feliz al compartir la noticia del embarazo de su novia, pero por estas horas, Felipe Pettinato sembró preocupación entre sus fanáticos al compartir la imagen de su nariz, lastimada a raíz de lo que se supone es una infección, por lo que fue internado.

Así lo contó Ángel De Brito en su programa "Los Ángeles de la mañana", al cual estaba invitado el hijo de "Petti", y no pudo asistir por su problema respiratorio, sumado al estado de su nariz.

"Hablé con él (Felipe) y me mandó una imagen de la nariz para que la ponga al aire y se sepa cómo está. Además, me contó que estaba pasando un mal momento económico. Tenemos la imagen. Me imagino que esto es producto de las operaciones. No me pudo explicar bien", contó De Brito.