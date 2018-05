Lola Latorre inició su camino en el modelaje y le huye a la exposición mediática

05/05/2018 -

A sus 17 años, Lola Latorre, la hija y Yanina y Diego, ya se siente más segura de transitar por el mundo del modelaje, según lo confesó recientemente en una entrevista, en la misma que dijo que pese a haber tomado clases de comedia musical y baile, decidió rechazar la propuesta de sumarse a la lista de participantes del Bailando.

"A principios de 2018 me volvieron a llamar, pero siento que soy muy chica todavía. Me encanta bailar y miro siempre el Bailando, pero no me gustaría exponerme tanto. Además, no quiero pelearme con nadie", dijo Lola, mostrándose muy diferente a su madre, en cuanto a los enfrentamientos mediáticos.

Por otra parte, admitió que a su padre le cuesta verla en el papel de modelo, porque es muy celoso; y a la hora de elegir a una top influyente se inclinó por Pampita, de quien dijo que le "encanta" y le parece "divina".