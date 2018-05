Araceli salió en defensa de su hijo "Toto" Suar

Fotos Toto Suar hizo su debut actoral en la tira "Fanny, la fun" que duró muy poco en Telefé. Araceli González siempre está a la par.

Hace rato que el mundo de la farándula se dio cuenta de que está frente a una nueva Araceli González. Lo descubrieron cuando salió en defensa de su marido, a raíz de los dichos de Griselsa Siciliani, quien dio a entender que si Fabián Mazzei no trabajaba en Pol-ka, la productora del ex de Araceli, era porque no tenía talento, y no por un despecho de Adrián Suar.

Ahora, la actriz que triunfa con la obra "Los puentes de Madison" se "arremangó" y vía Twitter le contestó a un usuario que trató a su hijo Toto Kirzner de "gordo pelot... cara de torta que actúa porque el viejo pone la guita", en el marco del debut del joven en la obra "Lo que nos une", que produce su famoso padre.

"¿Por qué sos tan desagradable? Que el odio no te lastime el cuerpo. Solo contesto porque tocas al ser más precioso. Me da pena darte entidad. Pero lo merecés. Asistí al teatro. Hace bien a tu cultura. La mamá de Toto", escribió Araceli en la red social del pajarito, según lo reflejó Teleshow.

Después, en comunicación telefónica con el programa de Jorge Rial contó: "Me dolió lo que le dijeron, voy a saltar porque mis hijos son mis cachorros".

Y se mostró preocupada por la creciente agresividad que ve en las redes sociales. "Sé que mi hijo es un gran actor, se preparó durante cinco años, está estudiando, en muchas oportunidades su padre quiso ponerlo en distintas novelas y prefirió esperar una obra de teatro. Tiene la suerte que tiene un papá con una productora, pero quiere hacerse su propio camino", agregó.

Y hay pruebas que acreditan sus dichos. La primera telenovela en la que participó "Toto" no fue precisamente en una producida por Adrián Suar, sino por el rival de éste, Sebastián Ortega. El hijo de Araceli hizo su participación en "Fanny, la fan", la tira protagonizada por Agustina Cherri, Luciano Cáceres y Nicolás Furtado que estuvo apenas unas semanas al aire.

Ni aquella vez, ni ésta, "Toto" se hizo eco de las críticas que no aportan nada constructivo. "No hay que darle bola, hay buenos comentarios y malos, le dije a mi mamá que no contestara, pero entiendo el instinto. Ya está, ya pasó y le dije que no valía la pena. Son así las redes sociales", dijo.

"Toto" Kirzner comparte cartel en la obra teatral "Lo que nos une" con Soledad Silveyra, Gabriela Toscano, Germán Palacios y Maida Andrenacci.