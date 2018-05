Se viene una nueva edición de los Juegos Deportivos Provinciales

Fotos CONVOCATORIA. Las instituciones educativas de Colonia Dora podrán participar de los Judepro 2018.

COLONIA DORA, Avellaneda. La Municipalidad de Colonia Dora convoca a todas las instituciones educativas de la zona a participar de una nueva edición de los Juegos Deportivos Provinciales (Judepro), que se desarrollarán este mes.

Podrán participar equipos en las categorías sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18 especial.

Habrá competencias en fútbol, básquet 3x3 y 5x5, voley, beach voley, atletismo, ajedrez, ciclismo, boxeo, taekwondo, gimnasia rítmica y artística, ciclismo de montaña, hockey, karate y patín artístico.

Por informes e inscripciones, los interesados deben concurrir de lunes a viernes de 8 a 12 a las oficinas de la Municipalidad de Colonia Dora. Tienen plazo hasta el mediodía del 10 de mayo.

"Es parte de nuestra política apoyar la promoción del deporte y en este caso lo hacemos a través los Judepro 2018, organizadas por el Gobierno de la provincia a través de la Subsecretaría de Deportes", dijo la intendente Marcela Mansilla.