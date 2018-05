Analistas de finanzas personales indican qué estrategias seguir si se tiene deuda en dólares

06/05/2018 - Dos expertos en finanzas personales como el economista Mariano Otálora director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales y Rodrigo Nadal de la consultora Resuelve tu Deuda, señalaron varias estrategias a tener en cuenta respecto de cómo se puede sobrellevar una situación de deuda en dólares o en pesos en el contexto actual. En primer término, Otálora señaló en diálogo con EL LIBERAL que “el que tiene deuda en dólares, sabe que tiene riesgos y que el tipo de cambio podía aumentar. Pero en realidad lo que uno tiene que entender es que cuando se tiene una alta inflación, el dólar debería seguir a la inflación para que no se vaya atrasando, entonces el riesgo va a estar siempre, más allá que un tiempo el dólar pueda estar tranquilo y en otras no”. No obstante, indicó que “cuando se asume una deuda en dólares, siempre se tiene la posibilidad de sacar un seguro de cambio en el mercado de futuros, lo cual permite que si el dólar se dispara mucho, compensar parte de esa pérdida”. Para el analista, “en verdad no hay muchas recetas porque a verdad no queda otra que tomarlo con tranquilidad”. Pero agregó que “si tuviera que cancelar ahora, con pesos una deuda en dólares, esperaría también a que el mercado se tranquilice un poquito”. En cuanto a cuál puede ser el pasaje de la devaluación a precios, Otálora apuntó que “aún no se sabe cuál va a ser. Siempre hay un traslado pero hay que ver qué tipo de cambio termina convalidando el mercado después de lo sucedido el viernes. Pero un pasaje a precios va a haber y va a impactar en algunos sectores más que en otros”. Respecto a qué tipo de inversiones se podrían encarar en este contexto, apuntó que “siempre una tasa atractiva en pesos es una oportunidad para invertir pero no es un momento para tomar decisiones apresuradas, yo continuaría hoy parte en dólares y parte en pesos aprovechando la tasa”. A su vez, consultado sobre qué pasará con las cuotas de los créditos UVA, indicó que “van a subir al ritmo de la inflación, eso es así. El que sacó un préstamo personal UVA termina siendo más barato que los personales pero para los que sacaron un hipotecario, los UVA van a subir y la inflación del año que viene también va a ser alta en la realidad”. Nadal En tanto, Rodrigo Nadal, director del portal Resuelve tu Deuda, señaló que “quien se encuentra con una deuda en dólares y con tasa de interés variable, está sujeta a pagar la diferencia del tipo de cambio sobre la deuda inicial y además la deuda misma puede aumentar proporcionalmente al alza de tasas”. “Ante esta situación recomendamos tratar de terminar con la deuda lo antes posible y no adquirir una nueva”, enfatizó. Y recomendó que “en caso de que un nuevo crédito sea necesario o inevitable, busca el que tenga tasa fija.” Por otro lado, explicó también que “Una buena estrategia para que la apreciación del dólar no pegue en nuestro bolsillo es cambiar nuestros hábitos de consumo a bienes de producto nacional”, amplió. En este contexto de suba de dólar, también se ven afectadas las personas que tienen deudas con moneda nacional ya que existe una relación directa con el costo de vida. En el caso de que los productos básicos de consumo de una persona sean de origen extranjero, la suba del dólar conlleva directamente una suba en sus precios, y por lo tanto en el costo de vida que se traduce en más inflación. El especialista explicó a ámbito. com que el primer paso en caso de contar con una deuda en dólares es buscar la renegociación de la misma. “Para esto se puede ir a la institución con la que se generó la deuda y asesorarse sobre las opciones disponibles como: que la institución realice una pesificación de la deuda en dólares, que el banco aumente la tasa de interés del préstamo para solventar la negociación o que aumente el plazo para cancelar la deuda, lo que generará más intereses”, indicó.