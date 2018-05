Dujovne: “Con las medidas que estamos implementando vamos a evitar una crisis”

06/05/2018 - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que con la baja de la meta de déficit fiscal y la suba de tasas de interés del Banco Central se evitó “una crisis” y sostuvo que la política económica del Gobierno nacional está “generando las condiciones para que la Argentina no tenga nunca más una crisis”. “Anunciamos medidas para bajar la volatilidad y para dar certezas de que la Argentina va al equilibrio fiscal. Hay cosas que tenemos que asegurarnos que no nos ocurran nunca más, como una crisis, y con las medidas que estamos implementando vamos a evitar eso”, sostuvo Dujovne. Destacó que habrá un ahorro de US$ 3.200 millones en las cuentas públicas este año, producto de una baja del déficit fiscal desde el 3,2% del producto bruto interno proyectado para este año, al 2,7%. En tanto, el Banco Central dispuso aumentar la tasa de política monetaria en 675 puntos básicos y fijarla en 40 por ciento, lo que logró frenar la fuerte suba que había registrado el dólar. En sus declaraciones a radio Mitre, el titular de la cartera de Hacienda indicó que el país cuenta con “un tipo de cambio competitivo, incluso más competitivo que el del inicio de la gestión”. Y aclaró: “Pero la competitividad viene con lo que ocurre con las monedas de otros países. Tenemos que acostumbrarnos a nuestro cambio flotante, que nos hace saltear crisis”. “Estamos siempre atentos y listos para reaccionar. La población tiene que estar tranquila, vamos por el buen camino y generando las condiciones para que la Argentina no tenga nunca más una crisis como las del pasado”, aseveró. Según el ministro, el salto del dólar -que cerró la semana en 22,28 pesos- después de haber alcanzado los 23 pesos promedio el jueves, se debió a “ruidos domésticos por querer modificar la política tarifaria del Gobierno” por parte de la oposición, proyecto que calificó de “inadecuado” e “irresponsable”, que se sumaron a un “fenómeno global” en el cual gran parte de las monedas del mundo sufrieron depreciaciones en su cotización frente a la divisa estadounidense. Respecto de la suba de la tasa de interés hasta el 40%, Dujovne consideró que “cuando uno evita una crisis, tiene una ganancia muy importante”, por lo que “los más importante es evitarla”. Y añadió: “Las tasas más altas pueden crear menor actividad, pero todo depende de cuánto duren”.l