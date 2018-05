Esperan producción récord de 19 millones de toneladas de trigo para el ciclo 2018/19

06/05/2018 - La superficie sembrada de trigo en la próxima campaña ascendería a 5,9 millones de hectáreas, con una producción récord esperada de 19 millones de toneladas, estimó la Sociedad Rural Argentina (SRA). Según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural, la siembra se ubicaría por el promedio histórico de 5,6 millones de hectáreas y superaría en dos millones de toneladas la producción de la campaña anterior. “Nueve años atrás, en la Argentina se daba la peor siembra de trigo de los últimos 110 años, consecuencia de la profunda crisis que atravesó el cereal a partir de las erradas políticas de control de las exportaciones e intervención del mercado”, expresó el presidente de la entidad, Daniel Pelegrina. “Esas medidas explicaron los magros resultados en la cosecha de trigo, de la última década, y también explican cómo, a partir del cambio de rumbo, nos encaminamos a cumplir el segundo récord productivo en trigo”, agregó. Esta estimación se encuentra en concordancia por la realizada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) la semana pasada, cuando proyectó que el área cultivada con trigo podría ascender 5,9 millones de hectáreas, la mayor en 14 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones climáticas favorables para el cultivo. Asimismo, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que se sembrarán en la zona agrícola núcleo (norte de Buenos Aires y centro sur de Santa Fe y Córdoba) 1,3 millones de hectáreas, cifra récord para la región. El economista jefe del Instituto de Estudios Económicos de la SRA, Ezequiel de Freijo, indicó a Télam que “todas estas lluvias están asegurando la cantidad de agua necesaria, cosa que antes no estaba en claro”. “Los productores necesitan sacar adelante sus estados de situación frente a las pérdidas ocasionadas por la sequía en la cosecha gruesa, por lo que la opción del trigo es muy válida”, aseguró De Freijo, para quien la producción de trigo será de buena calidad por una mejora en los rendimientos. Otro factor que resaltó fue “la relación insumo producto del trigo en relación con el fertilizante es la mejor en diez años”. “Históricamente, para adquirir un kilo de urea se necesitaban tres kilos de trigo, en promedio; en esta campaña, a raíz de los buenos precios que presenta este grano, se van a necesitar 2,3 kilos”, agregó. Según De Freijo, “el trigo permite hacer uso de la tierra dos veces, en la misma campaña, y le da al productor liquidez en diciembre” y resaltó “los buenos precios que está marcando el mercado de futuros”. Los contratos de futuros con entrega de la mercadería a diciembre en el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) se posicionaron en el cierre del viernes a U$S 195 por tonelada, mientras que la misma posición en Rosario lo hizo a U$S 187 y el mercado de Chicago a U$S 210,45 por tonelada, “precios un 20% superior a los del año pasado”, aseguró De Freijo. Por último, el economista destacó que la necesidad de “trabajar en forma integrada entre el productor y las demandas específicas de los distintos molinos o importadores, en función, de la diversidad de calidades; de manera tal de poder lograr un mejor valor, a partir de la investigación de mercado para satisfacer la diversidad de demandas”.