La soja aumentó $400 y cotizó a $7.000 por tonelada en Rosario

06/05/2018 - La soja subió 400 pesos respecto de ayer y cotizó a 7.000 pesos por tonelada en Rosario, en concordancia con la depreciación en torno a 8% del peso, informó la Bolsa de Comercio local (BCR). La cotización mayorista de la divisa estadounidense avanzó hoy 1,80 pesos hasta los 23 pesos por dólar, cuestión que “se trasladó al precio de la soja”, explicó a Télam una fuente del sector. Sin embargo, se realizaron escasas negociaciones durante la jornada “ya que con este movimiento tan abrupto del dólar, los actores deciden no vender”. “Si bien el salto fue de 400 pesos, en el mercado se cree que el precio tendría que haber sido mayor, casi de 600”, agregó. Además, sumó presión a los precios la suba de casi U$S 4 en el mercado de Chicago. Por su parte, se realizaron ofertas por el maíz con entrega inmediata a 3.950 pesos por tonelada, mientras que con entrega contractual subió 100 pesos y de ubicó en los 3.800 pesos por tonelada. El trigo con entrega contractual se mantuvo sin cambios a U$S 235 por tonelada, en tanto que por el trigo de calidad con PH 78 y contenido proteico de 10,5% se ofrecieron U$S 240 por tonelada. Por último, el girasol cotizó a U$S 300 por tonelada y el sorgo a 3.000 pesos por tonelada.