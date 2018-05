Esmeralda Mitre denunció al presidente de la DAIA por acoso

Fotos Esmeralda Mitre.

Hoy 20:46 -

En las últimas horas, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas le pidió la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban, en el marco de una denuncia por acoso por parte de la actriz Esmeralda Mitre.

Te recomendamos: "Lo confundieron con un Uber y le rompieron el auto a un abuelo"

“He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes“, declaró la actriz en un comunicado.

Según trascendidos, el hecho ocurrió luego de que la actriz dijera que los muertos en el Holocausto “quizás no eran tantos”. Desde la DAIA, surgió que el pedido de renuncia no sería sólo por un acoso relacionado con dinero, sino que también tendría un costado sexual.

En un reportaje a La Nación, Mitre informó que el presidente de la DAIA trató de “aprovechar una situación de vulnerabilidad” y que podría evaluar una denuncia formal.