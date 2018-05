Las alas siderales de Juan Saavedra

06/05/2018 - En sintonía con lo profundo y simpleza de la vida, Juan Saavedra celebra la llegada de su primer libro: “Conexión – Sonckoymanta” (Bellas Alas Editorial), una serie de escritos sobre temas que forman parte de la cultura santiagueña y universalidad. Como decía Don Juan Matos, el guía de Carlos Castaneda, “el camino hacia el futuro, no es más que el regreso hacia los orígenes”, recuerda Juan Saavedra. Por eso es que con gran inteligencia y amor, el artista trabaja desde la danza para evolucionar desde las raíces y transmitirlo a las nuevas generaciones. Y si bien sus padres, don Serapio del Carmen Saavedra y María del Carmen Roldán, transmitieron la cultura musical a sus hijos, otros seres de luz y amistad, marcaron a fuego su camino dentro del arte. “La fe, la alegría, y el compartir con todos, son algunas de las grandes emociones que uno tiene en el camino, un regalo de la vida”, explica el artista. “Conexión desde el corazón es ahora algo importante en mi vida. Era momento que mis poesías, canciones y demás textos salgan a la luz. Y “Sonckoymanta” (segunda parte del libro) es una reflexión sociopolítica cultural, un punto de vista de la realidad santiagueña. Con este trabajo, en verdad me siento muy feliz de poder conectarme con otros hermanos desde el pensamiento”, relató el autor a EL LIBERAL, quien el próximo sábado 12 de mayo presentará dicho trabajo en la 44ª Feria Internacional del Libro que se realiza en Buenos Aires. Dentro de poco, “Conexión – Sonckoymanta” será traducida al inglés y al francés. “Está previsto para el mes de octubre presentar el libro en Francia y Bélgica”, reveló Saavedra. “Es un libro muy oral, porque la mayoría de las cosas las escribí después de recitarlas”, describe, sobre esta serie de escritos recopilados de 1984 hasta la actualidad. Todo empezó en París, con una carta a su hermano Carlos Orlando, quien lo inició en el oficio de la danza. “Amigos, compañeros y hermanos, han posibilitado que pueda volcar al papel lo que siento y pienso, y me han ayudado mucho en la inspiración, en la forma y cómo ser más agudo en el contenido”, explica. Su amigo el “Pocho” Nassif conoce y entiende “su sentimiento y pensamiento sobre la cultura, su devoción por su tierra y la esperanza sobre el destino de los pueblos. Juan es un artista consagrado a su mensaje humano. Su grito terrestre, en ritmo de corazón, de bombo legüero, siempre en armonía con la vida”. Saavedra se define también como “un lector apasionado del mundo” y no deja de mencionar los libros de cabecera que marcaron su vida: “El coraje de vivir” de Maxence Van der Meersch; Nikolái Ostrovski, escritor vinculado al realismo socialista; Liliana Bodoc y su colección de tres novelas “La saga de los confines”; Enrique Barrios y su renombrado trabajo “Ami, el niño de las estrellas”, hasta llegar al misticismo y conocimiento de rituales toltecas de Carlos Castaneda, el realismo mágico de Gabriel García Márquez, y la poesía argentina de Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, Ariel Petrocelli, Atahualpa Yupanqui, Alfonso “Pocho” Nassif, Selva Yolanda Ramos y su memorable poemario “Sangre a la intemperie” (1994), sin olvidar a los grandes poetas del cancionero folclórico santiagueño: Pablo Raúl Trullenque y las letras de Carlos y Peteco Carabajal, Jacinto Piedra, entre otros artistas con quienes compartió inolvidables vivencias.