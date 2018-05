Trastorno de la personalidad anancástica

06/05/2018 -

¿Qué es?

En el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) se lo conoce también como trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, sin embargo para evitar confusiones con el trastorno obsesivo compulsivo, que es totalmente diferente, y puede formar parte del cuadro clínico de este tipo de personalidad la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud decidió adoptar el término anancástico, para describir a los individuos con una personalidad rígida, ordenada, controlada y perfeccionista. Pasarte mucho tiempo cuidando de que cada objeto de la cocina esté en su lugar y que todo, por supuesto, esté limpio, muy limpio. Obsesionarnos con que cada pliegue de nuestra vestimenta, que el cuello de la camisa esté en su perfecto equilibrio con el planchado, o que las personas con las que nos relacionamos sean tan cuidadosas como nosotros. ¿Si te sientes identificado con éstas posturas? Entonces es posible que también tú padezcas de una patología llamada personalidad anancástica, pero no te preocupes, de una forma u otra, todos somos “un poco obsesivos”. El verdadero problema de este tipo de trastornos llega cuando no podemos llevar con normalidad nuestra vida diaria, cuando este tipo de manías no nos dejan mantener una relación o, por ejemplo, ir a trabajar. Veamos más datos sobre este tipo de problema que, en cierto modo, afecta a numerosas personas con mayor o menor incidencia.

Características

Se conoce también a la personalidad anancástica como el “síndrome del perfeccionista” y entra dentro de los trastornos de personalidad incluidos dentro del espectro obsesivo-compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que, al hablar de espectro como tal, existen diferentes grados de obsesión, varios niveles donde este tipo de conductas pueden ser más o menos acusadas. Veamos ahora cuáles son los rasgos que suelen definir a la personalidad anancástica:  En este tipo de personalidad es habitual que las personas lleguen a obsesionarse con cada tarea que hacen. Buscan la perfección más absoluta en cada aspecto de su vida, desde preparar una comida hasta el simple acto de ir de compras o en sus tareas laborales. Leerán la composición de los alimentos, compararán precios de forma exhaustiva, desearán corregir un escrito de su trabajo a la máxima perfección y seguramente, tarden mucho más tiempo que los demás.  Su búsqueda de la perfección no se limita únicamente a ellos mismos, a sus tareas, a sus acciones, a su modo de vestir. También esperan que los demás sean tan cuidadosos como ellos y, en vista de que dichas personas raras veces encajan en sus perspectivas, es frecuente que se sientas frustradas.  Cabe señalar también que son personas muy responsables, atentas y educadas. Su trato es tan delicado y exquisito que pueden llegar a incomodar o a extrañar a quienes están a su alrededor.  Otra característica destacable sobre la personalidad anancástica es que suelen ser perfiles algo controladores. Su exigencia con ellos mismos se extiende también a los demás, de ahí que en ocasiones se muestren algo severos y duros.  Tienen un alto sentido de la justicia, de lo que está bien y lo que está mal (según sus propios esquemas).  A la personalidad anancástica le cuesta mucho y les preocupa mantener buenas relaciones afectivas estables. Las parejas les suelen durar muy poco.  Es importante saber que este tipo de personalidades suelen ser algo fatalistas, notan como si no pudieran encajar en este mundo tan complejo y con tantos matices que, habitualmente, escapan a su control.

Causas

Existen varias causas y/o factores que pueden llevar al desarrollo de una personalidad anancástica, entre los principales tenemos:  Padres ausentes u obsesionados con el control: En este caso los niños pueden llegar a desarrollar este tipo de trastorno como una forma de protección o mecanismo de defensa, tratando de formarse a sí mismos como personas obedientes, perfectas y desarrollar las menores equivocaciones posibles para no ser reprendidos por sus acciones, que para éstos niños son muy frustrantes porque no se perdonan sus errores y los lleva a construir el tipo de personalidad anancástica; esto hace que se permitan alcanzar los estándares que según ellos, sus padres o la falta de los mismos se han planteado.  Círculos sociales o religiones autoritarias: A pesar de que no todas las religiones o círculos generan un trastorno anancástico, hay que tomar en cuenta que un entorno lleno de reglas y normas pueden afectar el desarrollo del infantil, hoy por hoy se sabe que las religiones rígidas no son la mejor opción.  Factores genéticos: Aunque no han sido estudiados a fondo, se cree que la genética es uno de los elementos que predisponen esta personalidad.