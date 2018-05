¿Puedo estar sufriendo yo este tipo de trastorno obsesivo-compulsivo?

06/05/2018 -

Es posible que llegado este punto te hayas preocupado al identificarte con alguno de los puntos anteriormente descritos. No obstante, antes de llegar a conclusiones precipitadas, es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos:  Es normal ser exigentes con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, una personas con trastorno anancástico no tiene términos medios: las cosas, o están “muy bien hechas”, o simplemente no lo están. Casi nunca se sienten satisfechas cuando hacen algo. Al preparar una comida, por ejemplo, o cuando manejan, o incluso cuando sus hijos les piden que lo asistan con sus trabajos. “Podrías haberte esforzado más”, le dirían seguramente al niño. Es decir, su nivel de obsesión les impide poder ser felices, nada parece estar lo bastante bien para este tipo de perfiles.  Es importante saber también que este tipo de comportamientos se agudizan más aún en épocas de estrés o ansiedad. Es entonces cuando aumenta la frustración y la infelicidad, hasta el punto de necesitar tratamiento neuropsicológico.  Es decir, todos podemos ser algo obsesivos, de los que ponen cuidadosamente la cuchara al lado del plato y cuidan de que el vaso esté a una distancia óptima. Sin embargo, hay personas que podrían dedicarle horas a esta tarea y olvidar que tienen que ir al trabajo, o que tienen una cita.

Síntomas

Los pacientes con un trastorno anancástico se conocen por sus síntomas, especialmente por: Una preocupación excesiva por el orden, la perfección y la meticulosidad, que es donde se diferencia del Trastorno Obsesivo Compulsivo, según el contexto que se de este tipo de patología, vendrían a ser como primos hermanos de una patología que tiene tendencias a la perfección. Son personas con una devoción exagerada por las reglas y los detalles menores. Este tipo de comportamientos los lleva a alejarse de los círculos familiares y sociales, pues se muestran tercos, poco espontáneos e inflexibles a las normas; a pesar de ser afectivamente correctos y educados, son incapaces de mostrar sus sentimientos y si se sienten incómodos con las personas que lo hacen, siempre tratan de ser aprobados por los otros y por su seres queridos. Su obsesión por la perfección y el detallismo de sus hábitos los convierte en individuos eficientes pero lentos para desarrollar una tarea por su incapacidad de priorizar e incapaces de delegar las mismas a otras personas. No son capaces de expresar ira directamente, por lo que constantemente experimentan sensaciones de ansiedad y frustración. Se ven a sí mismos responsables y competentes, a pesar de ello siempre se están exigiendo más así mismos y al resto de personas.

Tratamiento

Para concluir, vale la pena saber también que la personalidad anancástica es más habitual en hombres que en mujeres. Sin embargo, en momentos en que estemos sufriendo un estado de gran ansiedad o estrés, son precisamente las mujeres quienes pueden desarrollar (temporalmente) este trastorno. Generalmente suele resolverse adecuadamente con tratamiento neuropsicológico que a través de una psicoterapia cognitiva conductual y luego del motivo de consulta del paciente, se debe hacer el abordaje y sin confusiones por el tipo de patología y/o trastorno qué está sufriendo con su perfección, orden y rigidez para con sus conductas; una vez observado y focalizado por su sintomatología se puede presentir que estamos frente a un trastorno anancástico, se programa la estructura de trabajo y el abordaje sobre el paciente para trabajar especialmente en sus pensamientos, hábitos y conductas para poder equilibrar paulatinamente sus controles normales y de esa forma poder erradicar el mal y el malestar del paciente. En lo farmacológico, se le hace una interconsulta al neurólogo y/o psiquiatra para conocer sobre el régimen y el control farmacológico que recibirá el paciente; que normalmente se prescribe algún ansiolítico para adecuarnos a trabajar con el paciente con una menor ansiedad y de ese modo ir logrando con los ejercicios que se le debe dar desde la perspectiva neuropsicológica con lo que se lo abordó y se acordó para un éxito terapéutico. Todo esto debe trabajarse en forma conjunta y continua para no perder la hilación y los tiempos acordes a la psicoterapia para no perder la coordinación y los tiempos para que el paciente empiece a dar sus primeras manifestaciones de bienestar y con la posibilidad de ir mejorando sus conductas y flexibilización en sus pensamientos y esquemas mentales.