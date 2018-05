Juan Domingo Perón: el hombre de las tres presidencias (2ª y última parte)

06/05/2018 -

REFORMA CONSTITUCIONAL

Al promediar el término presidencial, el peronismo propuso la discusión de una posible reforma constitucional. La abierta negativa del radicalismo y de la oposición en general llevó a una controvertida decisión que fue el dictado de una ley de necesidad de la reforma de la Constitución sin respetar las mayorías establecidas por la propia Carta Magna, es decir dos tercios de los miembros de ambas cámaras legislativas. La Convención Constituyente, sin embargo, se reunió y modificó aspectos dogmáticos de la Constitución Nacional, introduciendo los postulados del constitucionalismo social y modificando una sola cláusula de la sección de gobierno, referida a la reelección indefinida del presidente y vicepresidente de la Nación y el voto directo suprimiendo los colegios electorales. La Constitución fue jurada sin presencia de la oposición y permitió el camino hacia la perpetuidad del presidente Juan Perón.

SEGUNDA PRESIDENCIA

En 1951 tres eventos van a marcar la agenda política de ese tiempo: el reconocimiento de la enfermedad de Eva Perón y su deterioro físico, el llamado a elecciones presidenciales adelantando su fecha a noviembre y el intento de golpe de Estado encabezado por el general Menéndez, que fuera abortado, a pesar de lo cual el presidente Perón muestra cierta magnanimidad y conmuta las penas de muerte por penas de prisión para los complotados. El triunfo de la misma fórmula que en 1946 fue muy importante y las dificultades de la oposición para hacer campaña tiñeron de violencia ciertos momentos del proselitismo electoral. La muerte del vicepresidente H. J. Quijano será aprovechada más adelante para convocar a la única elección de vicepresidente de la historia argentina, en 1953, que sirvió de plebiscito para la acción gubernamental, siendo electo Alberto Teisaire. El 4 de junio de 1952 Perón juró el cargo en el Congreso Nacional acompañado por la que iba a ser la última aparición pública de su esposa, quien moriría el 26 de julio. A partir de este momento coinciden una serie de episodios que van a comenzar a deteriorar gravemente las relaciones políticas y religiosas de la sociedad, sumada a la necesidad del gobierno de aplicar un severo plan ortodoxo para equilibrar la economía de la mano de Alfredo Gómez Morales. El perfeccionamiento del aparato de propaganda estatal se vio ayudado por la inauguración de la televisión argentina, lo cual a la par del mantenimiento del monopolio radial y las restricciones materiales para la edición de los diarios nacionales, unificaron el discurso y asfixiaron a la oposición que no encontraba carriles adecuados para expresar sus opiniones. La persecución llevó a Ricardo Balbín, el líder del radicalismo, a la cárcel y a muchos dirigentes opositores a partir al exilio en Montevideo fundamentalmente. En Santiago del Estero asume como gobernador el sindicalista Francisco Javier González, quien invitó al presidente Juan Perón a asistir a los festejos de los cuatrocientos años de la “Madre de Ciudades”, en 1953. Allí se estableció la fecha canónica de fundación de Santiago del Estero, el 25 de julio de 1553. González fue desalojado del poder por la intervención que Perón firmó en marzo de 1955. En este tiempo se crea el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y el cine argentino alcanza gran producción en cantidad, aunque los grandes artistas populares son marginados por sus posiciones políticas (Niní Marshall, Libertad Lamarque). Los intentos de propagar internacionalmente los logros del gobierno peronista, sobre todo a través del nombramiento de agregados obreros en las embajadas argentinas, fue tensando la relación con los países de la región. El suicidio de Getulio Vargas, presidente del Brasil, causó gran conmoción y no contribuyó a la mejora de las relaciones exteriores del país con los gobiernos americanos, salvo el caso de Chile. Hacia 1954 la relación con la Iglesia Católica, que era extraordinariamente buena en los inicios del primer gobierno peronista, entra en un cono de sombras y muestra un deterioro creciente, atizado por la supresión de la educación religiosa obligatoria, la ley de profilaxis y la ley de divorcio. Curiosamente durante todo el gobierno peronista sólo se creó una diócesis menor, la de San Nicolás de los Arroyos, en 1947. El episcopado argentino acompañó favorablemente los primeros tiempos del gobierno peronista, incluso con pastorales de cierta imprudencia en apoyo electoral al gobierno. Pero algunos gestos tendientes a la creación de un clero nacional y las críticas de los funcionarios a los obispos que no estaban alineados con las políticas oficiales, llevó a un enfrentamiento que alcanzó dimensiones inesperadas y que contribuyó a crear un clima violentísimo hacia mediados de 1955. Fue protagonista de estos tiempos monseñor Manuel Tato, enfrentado con el gobierno, y que en 1961 será nombrado obispo de Santiago del Estero, hasta su muerte en 1980 1955 marca un giro tremendo en el país, donde se había estabilizado la situación económica, pero el autoritarismo del gobierno derivó en una secuencia de hechos imposibles de prever poco tiempo antes. A principios de junio, el gobierno prohibió la tradicional marcha de Corpus Christi, que se llevó a cabo de cualquier manera y culminó en hechos de violencia callejera y en el montaje de un supuesto atentado a la Bandera Nacional por parte de la policía, que fue usado por el gobierno para atacar a los manifestantes. El 16 de junio un levantamiento de la Marina de Guerra, con algún apoyo de la Fuerza Aérea, bombardeó la Casa de Gobierno, con la finalidad de matar al presidente Perón. El saldo fue terrible, con cerca de trescientos muertos en los alrededores de la Casa Rosada, episodio que fue contestado durante la tarde del mismo día por manifestantes peronistas por medio del saqueo de la Catedral Metropolitana y la Basílica San Nicolás de Bari, y los incendios del Palacio Arzobispal y las iglesias San Ignacio, San Francisco, San Roque, Santo Domingo, Nuestra Señora de la Merced, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, Nuestra Señora de las Victorias y Nuestra Señora del Socorro. Estos eventos constituyen la jornada más violenta de la historia argentina moderna. La sociedad y el gobierno mismo quedaron pasmados ante esta circunstancia y Perón ofreció la renuncia de algunos ministros y la apertura comunicacional para la oposición a fin de aliviar la enorme tensión. Pero el 31 de agosto, ante el rumor de la renuncia del presidente, frente a una marcha de la CGT en su apoyo, Perón rompió lanzas y planteó una guerra civil, contando con un apoyo obrero que no se produjo. Estos hechos culminaron en el levantamiento en Córdoba del general Eduardo Lonardi el 16 de setiembre de 1955, que triunfó hacia el 20 y provocó la huida hacia el exilio de Juan Perón.