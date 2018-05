Ojo de Agua: los secretos de los trenzadores santiagueños (parte III)

06/05/2018 -

MERCEDES HERRERA, DECANO DE TRENZADORES

“Trenzar es un arte, no una artesanía”

Mercedes Celestino Herrera, de 62 años, se dedica a trenzar lazos desde que tiene uso de razón, como él mismo dice: “Y… desde los 5, 6, 8 años, no sé”. Lo aprendió de su padre y lo continúan sus sobrinos, ya que no tiene hijos. También explica que no se casó ni formó una familia, porque tuvo a su cargo el cuidado de su madre, Catalina de Herrera, hasta el momento de su muerte hace doce años, sin poder evitar emocionarse al recordarla.

“Yo estoy convencido que el trenzado es un arte, no una artesanía como dicen los demás. Hay que saber manejar el cuchillo para cortar el tiento, para hacer el trenzado, para armar el lazo completo y que sea un cosa vistosa y que resista el trabajo”, para el que ha sido confeccionado.

Entre sus satisfacciones, recuerda haber vendido sus lazos a un comprador de Villa María, Córdoba, que se los encargó para llevarlos a Buenos Aires, por pedido especial de un integrante del gabinete del entonces presidente de la Nación, Carlos Menem. Para esa ocasión le enviaron argollas de plata para ponerle a los 28 lazos que hizo y que le pagaron en dólares (200, cuando el cambio estaba uno a uno).

Un creador

En su pueblo de La Laguna es considerado un pionero en el trenzado con doce tientos, un arte que al menos en este paraje no se conocía antes de que él ensayara los primeros lazos con tientos más finos que los que usaban sus parientes.

Al demandar mayor trabajo y maestría, su precio es lógicamente superior a los confeccionados con 8, 6 y 4 tientos, por lo que no se lo usa en el campo y consecuentemente es más empleado para vista, como un adorno o un lujo que engalana el atuendo del gaucho en ocasiones especiales, como fiestas, desfiles, etc.

“Es un don que tiene cada uno”, explica don Mercedes cuando se le pregunta sobre cómo empezó todo. “Las ideas surgen, se las piensa en la mente y luego se las ejecuta”, completa.

“Es mi medio de vida. Vivo de esto, trabajo y vendo. No tengo ningún otro ingreso”, cuenta sobre por qué trenza. Sí tuvo otro trabajo, como la mayoría de sus parientes: “En Mar del Plata trabajé con la papa, pero es un trabajo muy bruto, muy pesado. No se puede hacer después de los 35 años, que ya no sirve para nada el peón”.

LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD

La venta y los precios

Si bien decenas de familias se sostienen gracias a esta actividad, los Herrera son conscientes de que ellos perciben una cifra ostensiblemente menor a la que termina pagando el cliente, que puede duplicar, triplicar o más los $1.200 promedio que les pagan en su pueblo por cada lazo.

Luego hay intermediarios, algunos locales y otros venidos desde otras provincias como Córdoba y Buenos Aires, que mientras más al sur del país los vendan, más caro los cobran. Incluso Uruguay suele comprar lazos argentinos para sus clientes.

Las ofertas de sitios en internet confirma los dichos de los artesanos santiagueños, donde se puede ver tanto en Uruguay como en Buenos Aires que los lazos se venden hasta en $6.000, habiendo también de $5.000, $4.000, y en general desde $2.200.

Carlos Sarria, de La Laguna, trabaja haciendo acopio de lazos y otras artesanías que son parte de la montura de los caballos, como cinchas, cabestrillos, bastos, encimeras, estribos, etc.

Sarria, junto con su familia, comenzó a salir de su pueblo para ampliar sus horizontes, armando su puesto de venta en ferias, expos rurales, eventos de doma, fiestas folclóricas, cívicas, patronales, etc.