Miguel Cortijo: "Es muy difícil estar preparado para el retiro"

06/05/2018 -

Miguel es un libro abierto, una máquina expendedora de conocimientos, vivencias y anécdotas, que se activa cada vez que un niño se le acerca para preguntarle algo vinculado con el básquet, pero también con la vida misma.

El básquet lo hizo recorrer todo el planeta, pero su lugar en el mundo es Santiago del Estero. Hoy dirige la escuela de básquet del Club Defensores del Sud y utiliza la liga amateur para seguir alimentando el perfil competitivo que desarrolló desde que jugaba con la camiseta del Inti.

“Me he sumado al proyecto que tenía Tatú (Carlos Small, presidente de Defensores del Sud) en su cabeza. Me parecía bueno seguir avanzando con lo que es el club, no solamente en lo deportivo sino también en otros aspectos. Trato de dar una opinión y aportar desde la experiencia de uno. Más allá de la representación de una comisión directiva, es un trabajo en equipo, como es un equipo de básquet. Todos tenemos la posibilidad de opinar y dar cada uno su punto de vista para que de ahí salga lo mejor para la institución”, fueron las primeras palabras de Miguel Alberto Cortijo en una entrevista exclusiva concedida a EL LIBERAL.

“Era lo que estaba faltando en el club, toda esa parte inicial de lo que es el básquet. Recién van ser dos años y queremos seguir creciendo. Ya este año se ha pensado en competir. Nos están faltando chicos en el U13 y a los más pequeños se van sumando chicos, pero queremos sumar una parte de chicos más competitivos, más lo que tenemos ahora’, agregó entusiasmado.

-¿Por qué no diriges en la Liga Nacional?

-La verdad que he estado con equipos de Liga y también han sido procesos de aprendizaje, pero, bueno, no han surgido posibilidades y no por eso uno sigue fuera de lo que puede ser el básquet, que no solamente es la liga nacional. El básquet es muy grande y uno se puede insertar en otros aspectos de la competencia. Esta parte me ha interesado mucho. Además, uno tiene también otros tiempos para hacer otras cosas y eso es lo bueno. Uno de alguna manera sigue vinculado a la actividad, pero desde otro lugar.

-¿Cómo lograste sobrellevar el retiro?

-Ese momento llega y más allá de que te pueden decir que uno se va preparando, uno nunca quiere dejar de jugar. Lógicamente que ahí uno analiza las diferentes posibilidades que tiene físicamente de seguir a esa edad. En lo posible hay que tratar de mezclar los jugadores de experiencia con los jóvenes. El jugador joven no tiene la experiencia y el jugador grande ya no tiene las patas y la energía que tiene el jugador joven. Hay que tratar de mezclar. El caso más resonante es lo de Manu en el máximo nivel competitivo que es la NBA. Y pasa por su cabeza ver cómo termina para seguir. El número de la edad ya no interesa: si es 39, 40 o 41. Tiene que ver con la pasión, va mucho más allá de lo que él pueda estar en el campo o de los jugadores que tiene al lado, porque no solamente es él, hay otros jugadores de experiencia y un entrenador requiere de esos jugadores, a lo mejor ya no los minutos de antes, pero es muy importante para organizar el momento del partido. Es el jugador que ya ha pasado por esos momentos de situación del juego, porque se necesita tener gente adentro con gente joven.

-¿Recomendarías recurrir a un sicólogo?

-Muchas veces es difícil. La pregunta es muy abarcativa. Es difícil decir que uno está preparado para el retiro. Lo que sí hay que saber también que ese momento llega y que no se sabe cuándo es. A lo mejor uno se queda fuera de su carrera más temprano por una lesión y no solamente por la edad. Es muy importante también el entorno del deportista, que en definitiva es un ser humano y que tiene los mismos problemas que cualquier persona. Es importante también estar con gente que pueda asistir, que no significa estar al lado del campeón, porque es el campeón, porque después cuando no sos campeón, desaparece todo el mundo. Vemos por lo general que pasa eso. Y saber muchas veces reciclar quiénes se te acercan y quiénes son tus verdaderos amigos. Y el refugio de la familia es fundamental. Cuando hay inconvenientes, recurrir a la parte profesional es importante.

-¿Te ayudó jugar al básquet amateur?

-Más que seguir intentando cosas, obviamente que los reflejos ya no son los mismos, nosotros sabemos que es así. El hecho de meterte ya en un objetivo. Nosotros ya en junio nos vamos a un Panamericano de maxibásquet en Natal, Brasil. El espíritu de seguir compitiendo. Es eso. Termina todo y es camaradería y estar con muchachos de otros países compartiendo. A la hora de competir, se compite. Eso sigue siendo igual.

¿Qué puede ocurrir con Quimsa y Olímpico en playoffs?

-Llegó el momento de la verdad cuando se juegan playoffs. A lo mejor los equipos se ponen bien ahora y le costó un poco durante la temporada regular. Ese es el objetivo de los entrenadores. Ya no hay mañana, no se pueden cometer los mismos errores que hace unos meses atrás. Todo es más serio, más fino. Los detalles van a incidir, van a marcar un resultado. Todos los equipos, no solamente Olímpico y Quimsa, van a estar bajo esa presión, que es buena tenerla. El hecho de jugar con equipos que han clasificado mejor que vos o no, pero sabiendo que los playoffs son diferentes para ambos. Si el que viene de abajo se acomoda, hay sorpresas.

¿Qué significa la selección argentina?

-Lo bueno es saber que ha habido mucha gente en nuestro país que ha hecho muchas cosas. Párrafo aparte para nuestros muchachos de la selección nacional que nos han puesto en un lugar de excelencia en el mundo y que también antes de todo eso, ha habido grandes jugadores que han competido con la selección argentina. Y que no debemos desaprovechar las oportunidades que tenemos para seguir creciendo como competencia. Lo que ha hecho la selección nacional es ponernos deportivamente en un lugar durante más de 10 años muy difíciles, por el movimiento internacional que tiene este deporte. Me parece que no hemos ido a la par dirigencialmente para crecer aún mucho más, no solamente tenemos que mejorar los jugadores sino también la calidad dirigencial. No digo que no haya buenos dirigentes, pero me parece que tendría que haber sido un trampolín muy importante todo eso. Eso no quiere decir que no sigamos creciendo, porque ya no tenemos esa camada de jugadores. La Argentina siempre ha dado buenos jugadores y nosotros ahora tenemos la posibilidad de tener 4 o 5 jugadores en Europa. Algunos tienen esa experiencia y la van a aportar a la selección argentina. No pensemos en la misma característica de jugadores, porque a lo mejor eso no se repita, pero que siempre la Argentina ha dado buenos jugadores y lo va a seguir haciendo.

Todos hablan de Gabriel Deck, como en su momento se hablaba de vos. ¿Qué te genera verlo jugar?

-Orgullo. Es un jugador que cada temporada sigue creciendo mucho más. Lo está demostrando en la selección argentina y en su club. Mi opinión es que debería jugar en Europa, que hay un nivel tremendo de jugadores, antes de su paso por la NBA. Europa es de lo mejor para seguir creciendo y con posibilidades por el seguimiento de los talentos jóvenes que tienen los reclutadores NBA. Muy orgulloso de que sea de nuestra provincia y que nos represente de la mejor manera, como también lo hace Penka (Nicolás Aguirre). Gaby es un jugador que no tiene techo, que tiene todo para dar, es joven. Depende de él, del trabajo que haga para poder hacer más cosas en muchas facetas del juego.

Evidentemente las luces de Buenos Aires no le hicieron mal.

-Sí. Él, en sus declaraciones, siempre está pendiente de lo que pasa con su familia en Colonia Dora.

A vos te pasó con 16 años, mucho más joven que Gabriel

-Sí, pero me encontré con un club bárbaro. A mí me ayudó esa parte social de un club familiar. Ferro estaba en un gran momento institucional. A nosotros no nos pedían resultados deportivos. León (Njanudel) preparaba un equipo para el futuro, con chicos de diferentes ciudades del país. Y el día a día era muy importante. Además de entrenar y de jugar, todo lo que pasaba alrededor del club. La gente que empezaba a saludar, comíamos y los mozos nos atendían muy bien y no éramos figuras. Todas esas cosas, a la hora de los valores, forman parte de estas cosas que ahora a uno de grande, comunica, devuelve, porque las ha vivido uno. Y eso me parece de un valor tremendo y que hay que pasarles a los chicos y jóvenes, más allá de que sean buenos deportistas o se destaquen. El valor de lo deportivo, más la contención de la familia y la educación en la escuela son tres pilares importantes. No es solamente ganar o ganar a cualquier costo. También hay que saber perder, reconocer al ganador. Esas cosas he aprendido. Mucho tiene que ver León de haber estado él atrás de nosotros con la palabra justa.

¿Ferro se va a quedar en la Liga Nacional?

Ojalá, porque Ferro es una marca. El club ha tenido unos altibajos institucionales, pero ha vuelto de nuevo a ser lo que realmente ha sido siempre. Hoy está con una dirigencia muy profesional, con gente que quiere al club y de nuevo se ha vuelvo a posicionar en la Liga Nacional. Esperemos que lo deportivo acompañe y que pueda seguir estando en la competencia.

¿Te acordás de la cámara oculta para Marcelo Tinelli?

-Sí, claro. Para mí fue un placer que me haya llamado. A Marcelo lo conocí cuando era notero para Radio Rivadavia. Lo sabía cruzar en Ferro en los partidos de fútbol. Fue un orgullo. Hoy estamos con la posibilidad de ver todo eso en una computadora y eso es bueno. La verdad que viendo cómo trabajan ellos, viendo lo que es la producción de un programa y cómo trabajaron en esa cámara oculta. La verdad que son muy profesionales. Y también está la parte que tenemos que poner nosotros de actuación, porque es así. Obviamente él era el que decidía qué cosas iban al aire y qué no. Me gustó mucho hacerla.

¿Extrañas a tus padres?

-Sí, siempre en la memoria y en el corazón. Son ausencias que no se reemplazan, pero bueno... Cada uno vive situaciones diferentes en la pérdida de sus padres. Por ahí uno recuerda: debería haber estado más tiempo con mi mamá o ella conmigo. Esas cosas que cada uno, al final de su vida, piensa en qué cosas hizo. Cada uno ha hecho las cosas que ha podido. Yo he tratado en lo posible, cuando me tocó estar, de disfrutarlos. Y cuando no, seguir disfrutando a la distancia. Fui aprendiendo que uno primero es una persona, no creerte lo que te pasa, lo que te viene. Es un valor, pero es difícil de manejar. No hacer de humilde sino serlo con actitudes.