Sigue el torneo Apertura de hochey provincial

06/05/2018 -

La Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped y pista proseguirá hoy con la disputa de la fecha del Torneo Apertura 2018 Municipalidad de la Ciudad Capital.

La acción será en varias divisiones.

En cancha de Lawn Tennis: a las 8, en 7ª división, Copa de Plata, C.A.C.C vs. Mishqui Mayu HC; 9, en Mamis, Copa de Plata, C.A.C.C vs. Círculo SC; 10, en Mamis, Copa de Oro, C. Docente vs. Mishqui Mayu HC; 11, en 7ª, Copa de Oro, Athenas HC vs. Old Lions RC Azul.

En tanto que también habrá acción en la cancha de Old Lions. La cita arrancará a las 8, en 7ª división, Copa de Plata, Old Lions RC Rojo vs. C. Docente; 9, en Mamis, Copa de Plata, C.A Los Dorados vs. Mishkylas VC; 10, en Mamis, Copa de Oro, Green Sun vs. Old Lions RC; 11, en 7ª división, Copa de Oro, Green Sun vs. S.L.T.C Rojo; 16, 5ª división, Copa de Plata, Mishqui Mayu HC vs. Old Lions RC Rojo; 17.30, en 5ª división, Copa de Oro, Old Lions RC Azul vs. S.L.T.C Rojo.