Cómo se ven afectadas las articulaciones

06/05/2018 -

"La humedad influye en el dolor de articulaciones, en el caso de que haya una patología preexistente, o sea perjudica cuando existe un proceso artrósico o sinovial, alguna inflamación. Puede ocasionar entumecimiento, contractura, rigidez, lo cual afecta los rangos y la amplitud de movimientos", sostuvo el médico traumatólogo Carlos Scaglione.

Consdieró que "de todos modos, en estos casos, el profesional médico debe evaluar si se trata de un proceso estacional o si existe alguna patología".

"Un día como hoy, no es el ideal para una actividad física de una persona que no tiene un entrenamiento especial, porque disminuye la plasticidad y el andar de la persona", amplió Scaglione, y aclaró que este "no es el caso de los deportistas, que están preparados para estas y otras circunstancias climáticas".

"El frío si influye directamente en la función articular y muscular. Nuestro cuerpo tiene una temperatura normal de 36 grados, el clima que se acerca, favorece, pero los extremos, tanto el calor como el frío, perjudica", concluyó.