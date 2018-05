Olímpico visita a Atenas con la ilusión de robarse la localía

Fotos POR EL GOLPE. Olímpico buscará sorprender a Atenas esta noche en el Polideportivo Carlos Cerutti.

06/05/2018 -

El Negro bandeño también quiere dar el salto de calidad en estos playoffs. Y esta noche, intentará dar el primer paso en condición de visitante. El Club Ciclista Olímpico, se medirá frente a Atenas de Córdoba, en el Polideportivo Carlos Cerutti, a partir de las 21.30, en el comienzo de la serie de octavos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El Griego es el equipo más ganador de la historia en esta competencia y quiere recuperar su papel protagónico. En la fase regular que terminó hace un par de días, Atenas finalizó en la tercera colocación, redondeando una muy buena campaña que le permite soñar con llegar a las finales del certamen.

Pero enfrente tendrá a un siempre combativo Olímpico, que intentará complicarle las cosas y por qué no, dar la sorpresa. El Negro fue decimocuarto en la fase regular y quiere potenciarse en este arranque de los playoffs ligueros.

El cubano Karel Guzmán Abreu es una de las apuestas de Olímpico de cara al futuro, el joven de 23 años que debutara en el país jugando para Ciclista Juninense en la Liga Argentina, ya tiene en su haber dos partidos encima con el equipo de Adrián Capelli. Ya instalado en la docta a la espera del juego frente a Atenas de Córdoba, el alero de 1.88 mts expresó: "Estoy sorprendido con haber dado el salto a la Liga Nacional. No me imaginé que fuera de esta manera. Estoy muy contento por todo lo que me está pasando y trataré de aportar y ayudar al equipo en todo lo que pueda y haga falta".

A su vez, destacó: "Si bien no hubo mucho tiempo para trabajar después de la gira, me parece que estamos preparados para estos playoffs. No es un secreto que enfrentamos a un equipo fuerte, pero bueno hay que enfocarse y tratar de ganar de visitante".

El resto de las series

El resto del programa:

A las 20, Obras Basket (8º) vs. Bahía Basket (9º). A las 21, Instituto (4º) vs. Regatas (13º). A las 21.30, San Martín (2º) vs. Boca Juniors (15º).

A las 21.30, La Unión de Formosa (6º) vs. Hispano Americano de Río Gallegos (11º).

A las 21.30, Gimnasia de Comodoro Rivadavia (7º) vs. Argentino de Junín (10º).