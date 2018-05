Guionista enfrentó las críticas de Goity

06/05/2018 -

La Argentina atraviesa una crisis en materia de ficciones, y algunos actores, como Gabriel "El Puma" Goity se lo adjudican a los malos autores y a que los buenos trabajan para fuera del país.

A Esther Feldman, la guionista de "Sandro de América", esas declaraciones no le cayeron bien. "Lo primero que le diría al Puma Goity es que los autores no estamos para proveer a nadie, sólo proveemos a la historia. Dijo con absoluto desconocimiento que en otros lados hay 60 autores para una ficción, pero en ninguna ficción hay esa cantidad", señaló en el ciclo radial "Por si las moscas" . Y agregó: "Tampoco es que a los autores no se les ocurre nada, sino que no hay espacios para proponer un juego diferente, de hecho hay una gran desconfianza en las historias, trabajando como autor sentís que se confía poco en las historias. Sienten que trayendo grandes nombres alcanza con garantizarse al público, pero eso sirve para un primer capítulo, después necesitás tener una buena historia, eso te garantiza al espectador hasta el final de la tira".