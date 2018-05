Guns N’ Roses lanzará una edición de lujo de su disco debut

06/05/2018 -

Los californianos de Guns N’ Roses anunciaron el lanzamiento del box set "Appetite For Destruction: Locked N’ Loaded Edition", una edición extendida de su disco debut, que se realizará el viernes 29 de junio en el marco de la celebración del aniversario del álbum de la banda, que la popularizó con temas como "Sweet child of mine", "Paradise city" y "Welcome to the jungle". El grupo, comandado por Axl Rose y Slash y actualmente integrado por el bajista original Duff McKagan, el guitarrista Richard Fortus, Frank Ferrer en batería y Dizzy Reed y Melissa Reese en teclados, piano, sintetizador y coros, suma a esta noticia la publicación del sencillo "Shadow of your love", una canción grabada en 1987 y que permaneció inédita hasta el momento.

La versión super deluxe de "Appetite For Destruction: Locked N’ Loaded Edition" incluirá 73 canciones de las cuales 49 son inéditas en cuatro álbumes, un blu-ray audio con clips musicales y un libro de 96 páginas ilustrado con fotos desconocidas y pertenecientes al archivo personal de Axl Rose.