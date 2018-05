Sandro se muestra a sí mismo en un filme

06/05/2018 -

El filme documental "Yo, Sandro", del realizador Miguel Mato y que cuenta la historia de Roberto Sánchez desde que se lanza a la canción siendo un adolescente de Valentín Alsina hasta que se convierte en un cantante popular de resonancias continentales que ofrece un show en el Madison Square Garden que se transmite en vivo por radio vía satélite el mismo día que el hombre pisa la luna en la Apolo XI y cuando solo tiene 25 años, llegó a la pantalla grande, en las salas porteñas.

Se trata de un registro en el que el realizador buscó que "Roberto Sánchez se contara a sí mismo", aseguró a Télam Mato, que anteriormente dirigió filmes como "Haroldo Conti, homo viator" y "Una modesta proposición".

La película acude a filmaciones en super 8 realizadas por el mismo Sandro en distintos viajes por América, hay uno particular de la noche en Nueva York, otro de un hotel en Acapulco junto al mar o en la terraza de un hotel en Caracas; y también a registros sonoros de Sandro, uno que le acercó el ex director de "Radiolandia" Francisco Loiácono de la década del 70 y otros del archivo personal del cantante o voces de sus grabaciones, donde relata pasajes de su infancia y sobre cómo sentía la vida.

"Lo que me planteé en la película es que el espectador encontrara todo aquello que no puede encontrar en Google, digamos que una versión mucho más íntima, personal, a través de una serie de materiales", contó Mato a Télam.

"A mí me interesaba -destacó el realizador- ver cómo un pibe de barrio se termina convirtiendo en un fenómeno que abarca todo América Latina, pero no visto desde lo que pudo estar en los diarios, sino desde todo ese material que no fue público".

Muchos de los materiales que aparecen en la película pertenecen al archivo personal de Sandro, a los que Mato tuvo acceso a partir de la disposición y la confianza que le depositó la viuda del cantante fallecido en enero de 2010, Olga Garaventa.

"Muchas de las cintas filmadas y de los audios de las fans que le grababan son del archivo personal de Roberto, cuando me pongo a hacer la película, Olga me abre las puertas de su casa para que yo pudiera ver cómo era Roberto y me encuentro con este material en super 8 que estaba en muy mal estado y con cintas de audio también en pésimo estado, que primero tengo que limpiar para visionar y escuchar y que después tuve que restaurar", señaló Mato.

Y agregó: "Lo interesante de eso es que son materiales que me permitieron proponer un diálogo íntimo entre Roberto Sánchez y el espectador, donde ves la intimidad y a veces la fragilidad de él, en situaciones muy cotidianas, tenés desde el deslumbramiento de él con cosas, como esa filmación de la noche de Nueva York donde registra solo carteles de neón, o su llegada al aeropuerto de Bogotá, del que no puede salir por el amontonamiento de gente que fue a recibirlo".