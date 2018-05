Rodrigo Romero, el elegido para interpretar a "El Potro"

06/05/2018 -

Rodrigo Romero no lo puede creer. Desde el mismo momento en que lo eligieron para interpretar a Rodrigo Alejandro Bueno en el filme que comenzará a rodarse sobre "El Potro", la vida del actor, oriundo de Río Cuarto (Córdoba), dio un vuelco sorprendente.

Lorena Muñoz, directora del filme y la misma que hizo "Gilda: No me arrepiento de este amor", no dudó un instante. Quedó flechada por el parecido físico que tiene Rodrigo Romero con Rodrigo Alejandro Bueno.

Ya habían sido confirmadas Florencia Peña y Jimena Barón, quienes interpretarán a Beatriz Olave y a Marixa Balli, madre y una de las grandes novias de Rodrigo, respectivamente. Pero, faltaba el protagonista. Muñoz cuidó al máximo los detalles hasta que encontró al actor que buscaba. Y allí estaba Rodrigo Romero, con su tonada cordobesa (requisito principal que había impuesto la cineasta) y un parecido que sorprendió hasta al propio Ramiro Bueno, hijo de "El Potro" cuartetero.

"Es muy loco lo que me está pasando, la verdad que es de no creer, pero estoy muy feliz de que me haya tocado. La verdad que ni lo soñé, me tocó, no sé por qué, y estoy muy contento de que así sea", expresó agradecido e ilusionado, al ser entrevistado en el informativo de Telefé.

"‘El Potro’ ocupa una parte muy importante en mi vida, mi mamá es muy fan y me transmitió todo. Él fue a hacer un show a Río Cuarto y ella me llevó, lo conocí. En el secundario me dijeron que era muy parecido. Cuando me enteré del casting, lo pensé (risas)", destacó Romero.